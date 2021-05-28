Yüzlerce Ortodoks Yahudisi İsrail'i protesto etti
ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce Ortodoks Yahudileri İsrail yönetimi ve politikalarını protesto etti. Siyonizm karşıtı Yahudiler, ellerinde dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü.
Amerika 28.05.2021, 03:21
Yüzlerce Ortodoks Yahudisi, New York'ta İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak için yürüdü.
Ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.
Ortodoks Yahudisi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar da yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğin kendi toplumlarına da yansıdığını belirterek, "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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