Zarrab'ın avukatlarından 9'u görevi bıraktı

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmekle suçlanan Reza Zarrab'la ilgili yargı süreci ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam ediyor.

19 Mart 2016 tarihinden beri tutuklu olarak yargılanan Zarrab, aynı davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmalarında tanık olarak dinlenmiş ve itirafçı olmuştu.

Zarrab’ın davasında soruşturmayı başlatan eski başsavcı Preet Bharara’nın en yakın arkadaşı ve eski ABD Adalet Bakan Yardımcısı olan Viet D. Dinh bir kaç hafta önce Zarrab'ın avukatlığından ayrıldı. Önceki gün ise Dinh'le birlikte Kirkland & Ellis hukuk firmasında çalışan Edmund G. LaCour da Zarrab’ın savunma avukatlığından ayrıldığını mahkemeye sunduğu yazılı dilekçeyle bildirdi.

Zarrab'ın şimdiye kadar tuttuğu avukatlar kimlerdi?

Zarrab’ın savunma ekibinde şimdiye kadar bulunan avukatlar:

Eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani

Eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey

Eski ABD yüksek mahkeme başsavcısı Paul D. Clement

Eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı ve eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı William A.Burck

Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı ve temyiz davalarında uzman Christine H. Chung

Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Edward O’Callaghan ve eski New Jersey Federal Savcısı Marc A. Agnifilo

New York’taki yargı sürecini izleyen Türk avukatları Şeyda Yıldırım ile Sibel Eriş ise Zarrab’dan hapishanede avukatları aracılığıyla rüşvet aldığını itiraf eden gardiyan Victor Casodo’nun tutuklanması sonrasında görevlerini bıraktılar.

Geriye kalanlar

Zarrab’ın halihazırda savunmasını ilk tuttuğu ve ünlülerin avukatı olarak bilinen Benjamin Brafman ve birlikte çalıştığı Joshua Kirshner yürütüyor.

Zarrab’ın gelecek aylarda hakkında işbirliği yaparak kendilerine istedikleri bilgileri sunduğunu kaydeden savcılık raporunun hazırlanıp mahkemeye sunulmasının ardından verilecek hapis cezası için yeniden hakim Richard Berman’ın karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Finans Gündem

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 16:19