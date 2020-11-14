Zarrab’ı tutuklatan başsavcı Bharara, Biden'in listesinde....

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık yarışını kazanmasının ardından, bakanlıklar ve kurumların başına geçmesi olası isimler basına yansımaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'de borsaları denetleyen kurum olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için ismi geçenler arasında Preet Bharara da yer alıyor. Bharara, Türkiye kamuoyunda Reza Zarrab'ı Mart 2016'da ABD'de tutuklatan savcı olarak tanınıyor.

Bharara, New York Güney Bölge Başsavcısı olarak görev yaparken 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

Bloomberg, başsavcı iken ABD'de finans kuruluşlarının yöneticilere açtığı davalarla da gündeme gelen Bharara'nın SEC Başkanı olarak atanması ihtimalinin, borsacılar, bankacılar ve yatırım şirketlerinin yöneticileri arasında kaygı yarattığını aktardı.

Bharara'nın 2008 krizi sonrasında içeriden bilgilendirme iddiasıyla açtığı soruşturmalar nedeniyle Wall Street tarafından istenmediği belirtildi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı iken Wall Street'in belası olarak anılan Gary Gensler'in Biden tarafından finansal düzenleyicileri araştırmak üzere görevlendirilmesinin ve Gensler'in kendisinin de SEC Başkanı olabileceğine dair haberler de bankacıları ve yatırım şirketi yöneticilerini kaygılandırdı.

Finansal piyasalara dönük daha sıkı düzenlemelerin getirilmesinden korkan Wall Street'in atamaların ilerici Demokratlar arasından değil ılımlılar arasından seçilmesini istiyor.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylarından Harvard Üniversitesi'nden hukuk profesörü Elizabeth Warren ve diğer Kongre üyelerinin Biden'a daha sıkı düzenlemeler getirmesi konusunda baskı yaptığı belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 09:39