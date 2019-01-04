2019 başlarken: Türkiye-İngiltere ve Theresa'nın Mart Çıkmazı

Osman Hulusi Boyraz- Londra

Henüz çok başlarındayız ancak 2019 yılı Türkiye ve İngiltere siyaseti ve dış politikası açısından yoğun geçecek bir yıla benziyor.

İngiltere’yi bekleyen en büyük mesele Brexit, zira kum saati çoktan tersine döndü bile. Başbakan May, geçtiğimiz haftalarda parlementoda son anda erteletmeyi başardığı güven oylamasını ikinci defa erteletmenin peşinde. Bunun için de iki önemli motivasyonu bulunuyor. Birincisi herkes gibi o da kendi partisinden güven oyu alamayacağının farkında. İkincisi ise bu süre zarfında Brüksel’den gelecek bir imdat simidi beklentisi içerisinde oluşu. AB ve İngiltere arasında yapılan ve parlementonun onayını bekleyen 500 küsur sayfalık Brexit anlaşması tam da AB’nin istediği gibi şekillenmişti. Bunu İngiltere kamuoyuna, meclisine hatta kendi hükümeti ve partisine kabul ettiremeyeceğini bilen Theresa May, AB’ye verdiği tavizlerin karşılığını istiyor. May’in böyle bir arzusu olduğu iddiasının sahibi ise eski Brexit Bakanı David Davis.

İngiltere’de Noel ve yılbaşı tatillerinden dolayı kapalı olan meclis önümüzdeki hafta açılıyor. Güven oyu için belirlenen tarih 14 Ocak. Eğer ikinci bir erteleme daha gerçekleşirse bu May’in son kozu olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan bu süre zarfından AB ülkelerinden istediğini alamazsa, güven oylamasını kaybedeceği de açıkça görülüyor. AB ise, May’e kabul ettirdiği 39 milyar poundluk boşanma tazminatını kaybetmemek için May’e istediği tavizlerin bir kısmını vermeye sıcak bakabilir. Her iki durumda da zaman Theresa May’in aleyhine işliyor. Theresa May için süreci Mart Çıkmazı olarak adlandırırsak çok da yanlış olmaz.

2019 yılı İngiltere için Brexit’in kim bilir belki de Breturn’ün bolca konuşulacağı bir yıl olacağa benziyor. Gündem yoğunluğu ise Mart ayında zirve yapacaktır.

İngiltere’ye paralel olarak Türkiye iç ve dış siyaseti için de 2019 yılı oldukça hareketli bir yıl olacak. Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan askeri müdahale ve bunun dış siyaset yansımalarının yanı sıra ülke içerisindeki gündem de yerel seçimler ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla oldukça yoğun geçecek. İngiltere gibi Türkiye’de de siyasetin dozunun mart ayında oldukça yükseleceği görülüyor.

Türkiye’nin bu süreçte iç siyasette boğulmadan yakından takip etmesi gereken konular arasında Brexit önemli yer tutuyor. Zira anlaşmalı ya da anlaşmasız herhangi bir İngiltere-AB ayrılığı, Türkiye için Birleşik Krallık topraklarında çok önemli fırsatların önünün açılması anlamına geliyor. Vize meselesi başta olmak üzere, karşılıklı siyaset ve ticaretin yön bulması açısından Brexit ayrılığı Türkiye için çok büyük fırsatların ya da büyük pişmanlıkların kapısı olabilir.

Türkiye, oluşacak boşluğu doldurduğu takdirde, hem İngiltere için önemli bir partner hem Avrupa için ciddi bir rakip olacak hem de sıkıntıya giren ekonomisi için ciddi bir rahatlama sahası bulacaktır.