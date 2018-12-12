212 Miting Grubu ve Endonezya’nın Geleceği

Mohamad Radytio - Endonezya

Endonezya halkının 2 Aralık 2018 Pazar günü yaptığı mitinge bir milyondan fazla insan katıldı. Başkent Cakarta’nın merkezindeki Ulusal Anıt meydanında yapılan bu miting -Ulusal Anıt'ta (MONAS) 212 Miting Grubu olarak anılmaktadır- sadece büyük meydanı doldurmakla kalmadı, aynı zamanda kilometrelerce uzakta bulunan ve Endonezya’nın bağımsızlık mücadelesine adanmış olan Patung Tani meydanına da sıçradı.

Endonezyalı kuruluşların çoğu, halihazırda Endonezya'daki durum, ihtilaflı bir isim olan ve şimşekleri üzerine çeken eski Cakarta valisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) döneminden farklı olduğu için radikal veya gereksiz olduğunu öne sürerek bu büyük mitingi söyleyip tiye aldı. Endonezyalı medya kuruluşları neredeyse hep birlikte olayı ve destekçilerini reddetti ya da toplantının siyasi yelpazenin en uç noktasındaki hain insanlar tarafından düzenlendiğini ve o

türden insanların bu gösteriye katıldığı iddiasında bulundu. Hükümet tarafından insanların mitinge katılmasını engellemek için çeşitli engeller konuldu; örneğin, katılımcıları Cakarta’ya taşıyan araç ve otobüs sahiplerine gözdağı verildi. Buna rağmen yaklaşık bir milyon insan yürüyerek de olsa mitinge geldiler. Cakarta’dan binlerce kilometre uzakta bir adada olan Makassar’dan bile gelenler vardı. Bu durum ister büyük isterse küçük olsun, bu 212 Miting

Grubu’nun Endonezya’nın geleceğini değiştirme potansiyeli olan bir harekete dönüştüğünü göstermektedir. Hareket, Cakarta valilik seçimlerinde Ahok'la birlikte iktidara gelen liberal ve solcuları durdurmakla kalmadı, aynı zamanda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Cumhurbaşkanı Jokowi'nin yeniden seçilmesi konusunda da bir meydan okuma görevi gördü.

Hollanda sömürgeciliği

Şu anda Endonezya'yı Jokowi yönetimi aracılığıyla yöneten sözde liberaller, sömürgeci Hollandalı yöneticiler ve onların yerel işbirlikçileri gibi Jokowi’nin sözde Revolusi Mental’ine meydan okumak için herhangi bir hareketi durduracak her şeye sahiptir. Benzer şekilde Endonezya halkı, Hollanda'nın sömürgeci yönetiminin kabul edilemez olduğunu ve Endonezyalıların büyük çoğunluğunun Hollandalıların iktidarına karşı olduğunu göstermek

için Lapangan Ikada'da toplanma yolunu seçiyor. Milyonlarca insan, bu 212 Miting Grubu’na katılmak için hükümete meydan okudu ve esasında apolitik bir miting olmasına rağmen Endonezya’daki durumun bu şekilde devam edemeyeceğini göstermiş oldu. Jokowi yönetimi tarihinde ilk defa mitingdeki konuşmacılar doğrudan Endonezya’nın halihazırdaki hükümetini hedef aldılar. Ayrıca mitinge sadece İslam’a hoşgörüyle yaklaşan kişilerin değil, aynı

zamanda gayrimüslimlerin de katılıyor olması Endonezya’daki insanların çoğunluğu için bu mitingin Endonezya’daki durumun değişmesi için bir mihenk taşı olduğunu göstermektedir.

212 Miting Grubu, mevcut yönetimin alacakaranlık yıllarındaki Hollandalılar gibi davrandığını doğruladı. Endonezyalı bağımsızlık hareketini sıklıkla küçümseyen Hollandalılar gibi, hükümet taraftarları da mitingin gerçekleşmesini engellemek için çok çalıştı, katılımcıların gerçek sayısı hakkında spekülasyonlar çıkardı ya da mitingin gerçek amacı hakkında insanların kafasını karıştırmaya çalıştı. Üstelik az donanımlı muhalefete karşı onları destekleyen sözde elitler olmasına rağmen.

Endonezya şu anda her alanda bir çöküş içerisinde. Jokowi taraftarlarının güçlü azınlık gruplarını desteklemek için Müslümanları azınlık grupları için bir tehdit olarak göstermesiyle birlikte dinlerarası ilişkiler kötüleşmeye başladı. Jokowi destekli Nahdlatul Ulama (NU), kendi İslam yorumunu genel Müslüman nüfusa başkana verdikleri destek karşılığında empoze etmesiyle birlikte dinsel gerilimler de arttı. Ayrıca Endonezya genelinde, sadece nüfusun

kaymak tabakasının ekonomik büyümeden faydalanması da ülke genelindeki mali durumu kötüleştiren etmenlerden biri. Bu gerçek Gini katsayısının genişlemesi ve reel-daimi istihdam oranındaki azalmada belirgindir. Satın alma gücü kağıt üzerinde artmasına rağmen gerçekte azalmaktadır.

Basın özgürlüğü açısından, medyadakiler hükümet destekçilerinin kuklası olduğu yaygın bir bilgidir. Başkanın hakiki bir eleştirisi yapılmamaktadır; aksine, başkanın muhalefet yapanlar medyada eleştirilmektedirler. Tıpkı Hollandalıların sömürge döneminde hakim söylemi yaymak zorunda bırakılan medya gibi. Twitter, Line ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının hükümet taraftarları tarafından yaygın olarak filtrelendirildiği bilinmektedir; hatta YouTube içeriklerinde bile mevcut yönetimi destekleyen içerikler her kullanıcının önerilerinde çıkmaktadır.

Endonezya’da hiçbir zaman liyakate dayanmayan devlet memuru atamaları bu yönetimde daha da şaibeli hale gelmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanının atanması buna iyi bir örnek teşkil etmektedir; orduda pek çok yetenekli subaylar

olmasına rağmen Askeri İstihbarat Bürosu'nun (BAIS) kıdemli şefi Hendropriyono'nun damadı ve aynı zamanda yeni şef olarak atanan cumhurbaşkanı Jokowi'yi destekleyen birkaç ordu gazisinin arkasındaki ana klikten biri olduğu için bu göreve atanmıştır. Bazıları, bu makama liyakat yoluyla ulaştığını iddia edebilir; ancak, onun üstü konumunda bulunan iki kıdemli subay yeni şef olarak seçilebilirdi. Bunun yerine, destekçilerinin damadını atamak için tüm kıdemli askeri gözardı etti.

İnşaatlar, her seviyede fizibilite standartlarını nadiren yerine getirmektedir ve yönetiminin genel olarak Çin bağlantılı fonlardan kaynak almasıyla birlikte bu durum daha da kötüleşmektedir çünkü bu fonlar uzun vadede Endonezya’ya zarar verecektir. Ancak başkanın destekçilerinin perde arkasında yaptıkları anlaşmalar olduğundan bunlara müdahale de edilememektedir.

Özetle, Endonezya halkının büyük bir kısmı cumhurbaşkanını eleştirmekten kaçınıyor, az sayıda kişi onu destekliyor, bazısı da çarşaf çarşaf ilan edilen suçlamalarla yargılanıyor. Konuşmaya cesaret edebilenler ise 212 Miting Grubu’nun önde gelenleri, onlar da bu yıl tekrarlanan mitingle halkı yeniden toplanmaya çağırdı. Verilen karşılıkları dikkate alarak, tüm engellere rağmen. Bu, 212 Miting Grubu’nun, özellikle parlamento ve cumhurbaşkanlığı

seçimlerinin önümüzdeki yılın başlarında yapılacağı göz önüne alındığında, Endonezya'daki toplumsal ve siyasi değişimi başlatmada hayati bir rol oynayacağı abartılı bir düşünce değil.

Bu miting, 2 Aralık 2018'de (2-12) Cakarta'da toplanan bir milyon kadar insan için değişimin en önemli faktörlerinden biri olarak harekete geçirici bir durum teşkil etmektedir.