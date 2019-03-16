Acılarımızı diri tutalım ama öfkemizi de kontrol edelim - Erhan Erken

Yeni Zelanda’da Cami’de ibadet eden Müslümanlara karşı yapılan saldırı çok can sıkıcı ve nefret uyandıcı bir eylem. Şiddetle kınanması ve sadece Müslümanların değil tüm insanlığın tel’in etmesi gereken bir olay.

Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezinin maalesef kötü bir tezahürü olan bu olay Müslümanlara karşı tarihi süreçte yapılan katliamlardan bir yenisi olarak kayıtlara geçti. Hadise çerçevesinde bu tezin yanlışlığını da ısrarla vurgulamak gerektiği kanaatini taşımaktayım.

İnşallah bu kabil tehlikeli ve sonuçları itibari ile bir çok olayı tetikleyebilecek böylesi bir eylem bir daha tekerrür etmez.

Bu menfur olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması isteği yüksek sesle her platformda ifade edilmelidir. Ayrıca tüm dünyaya da bu olayın şiddetle tel’in edilmesi gerektiği çağrısı yapılmalı ve sonuçları da ısrarla takip edilmelidir.

Bu olayı sanki sadece Müslüman Türklere ve Türkiye’ye yönelik bir eylemmiş gibi lanse etmek ise eylemi yapan ve yaptıranların ekmeğine yağ sürecek bir davranış olur.

Bu davranış ırkçı bir davranış değil Dini saiklerle yapılmış bir harekettir. İnsanlığın (birbirlerinin dini hassasiyetlerine ve kutsallarına hücum ederek) dünya üzerinde beraberce yaşayabilmelerini engellemeye yönelik çok tehlikeli süreçleri beraberinde getirebilir. Bu ise sadece Müslümanları değil sağduyu sahibi tüm insanları ilgilendirmelidir.

Bizler, tüm insanlığın kurtuluşu olmayan çözümlerin bizim için de kurtuluş olamayacağı ilkesine bağlı kalması gereken kişileriz. Bu dünyada bulunma gayemiz imha etmek değil ıslah etmek, insanlığın kendi dinlerini ve değerlerini rahatça yaşayabileceklerini sağlayacak adaletli bir sistemi inşa etmek olmalıdır.

Bu tür menfur saldırılara karşı ölçüsüz tepkiler vermek, bu hedefe yönelik iddialarımıza zarar verir.

Bu demek değil ki bu olayı görmezden gelelim. Hayır. Aktif olarak üzerine gidelim ve gerek suçluları gerekse de onları teşvik edenleri dünya genelinde ifşa edelim, şiddetli bir şekilde cezalandırılmasını talep edelim.

Yaptıkları katliamın vahametini en yüksek seviyede dile getirelim ve akıl sahiplerini de bu yolda yanımıza almaya çalışalım.

İlave olarak, bundan sonra mazallah bu tür iğrenç saldırıların olabileceği tehlikesine karşı hem kendimiz tedbir alalım hem de tüm dünyayı ayağa kaldırarak tedbir alınmasını sağlayalım.

Tüm uluslararası kuruluşların ( resmi ve sivil) harekete geçmesi için gayret sarfedelim

Bu olay karşısında ölçüsüz tavırlar gösterirsek bu eylemi yapan ve yaptıranlar, daha sonra yapabilecekleri muhtemel eylemlere zemin bulmaya çalışırlar ki bu da mazallah yeni din savaşlarının ortaya çıkmasına neden olur.

Sonuç olarak, acımızı diri tutalım ama öfkelerimizi de kontrol edebilme başarısı gösterelim.

Allah vefat eden kardeşlerimize Rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Allah( cc) bir daha böyle acılar göstermesin. Amin