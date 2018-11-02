Balkanlar’da FETÖ Etkisi: FETÖ Kosova’da Darbe Peşinde

Omer Jashari

İstanbul’un yeni havalimanı açılış merasiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak 29 Ekim günü İstanbul'a gelen diğer devlet başkanları ve davetliler arasında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de yer aldı. Thaçi, Kosova’nın Sırp işgaline karşı silahlı mücadele veren Kosova Özgürlük Ordusu UÇK’nın (Ushtria Çlirimtare e Kosoves) siyasal sözcüsü olduğu günlerden Cumhurbaşkanı oluncaya kadar Kosova siyasetini domine eden Arnavut liderleri arasında en önemli üç liderden birisi olarak göze çarpıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ve yakın ilişkilere sahip Thaçi, Türkiye ile olan bu yakınlığından dolayı siyasi rakiplerin, İslamofobların ve Batı ve İsrail tarafından finanse edilen medya organlarınca birçok zaman ağır saldırı ve eleştirilere maruz kaldı. Tüm bu saldırılara rağmen Thaçi bir an bile geri adım atmadı. Erdoğan ile olan ilişkilerini korumaya çalıştı ve Türkiye’yi Kosova’nın ABD’den sonra en önemli stratejik ortaklarından görmeye devam etti. Ancak bugün Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi FETÖ’nün (Fetulahçı Terör Örgütü) hedefinde.

Aslında yakın geçmişi baktığımız zaman Kosova devlet erkanın çocukları büyük ölçüde FETÖ’nün Kosova’da açtıkları okullarda okudular. Bunlar arasında Eski başbakan olan ve şu anda Cumhurbaşkanı Thaçi’nin oğlu da yer alıyor. Ancak 29 Mart 2018 tarihinde MİT’in Kosova İstihbarat Ajansı (AKİ) ile ortaklaşa yaptığı bir operasyonda FETÖ’nün Kosova yapılanmasında yer alan altı FETÖ üyesini yakalamış ve Türkiye’ye iade etmiştir. Söz konusu operasyonun ardından FETÖ, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’yi sorumlu tutmuş ve medya başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve bazı muhalifleri örgütleyerek Thaçi'nin kelesinin peşine düşmüştür.

Operasyondan sonra haberi olmadığı gerekçesiyle Başbakan Ramush Haradinay, Thaçi’ye yakın İçişleri Bakanı, Kosova istihbarat Başkanı ve Kosova Genel Emniyet Müdürü’nü görevden almıştı. Tüm bu isimler Kosova siyasi arenasında uzun dönemde görev yapan ve tecrübeleri olan Cumhurbaşkanına yakın isimler olarak gösterilmiştir. Bu dönemde FETÖ, Kosova siyasi arenasında o kadar ileri boyuta taşınmıştı ki, koalisyon hükümetinde bile sarsıntılara yol açmıştır. Kosova’daki FETÖ mensupları ise bu kadarla yetinmemiş ve ısrarla Cumhurbaşkanı Thaçi’yi koltuğundan etmek için var gücüyle çalışmışlardır.

Kosova’da FETÖ Hegemonyası

FETÖ Kosova’da ekonomik, medya, eğitim, sağlık, kültürel ve güvenlik gibi birçok alanda sızmış durumunda. FETÖ’nün eğitim kurumları Kosova’nın genç ve yeni jenerasyonları açısından önümüzdeki dönem için ciddi bir problem teşkil etmektedir. Milliyetçi ve vatansever olan Arnavutların FETÖ okullarında okumaları Kosova’nın kültürel ve milli kimlik açısından tehdit altına alıyor.

Ekonomik anlamda FETÖ birçok kurumla işbirliği içinde olduğunu görülüyor. Gıdadan ağır sanayiye kadar Kosova’nın ekonomisini ele geçirmeye çalışıyor. FETÖ mensuplarının Türkiye’den kaçırdıkları paraları ile halihazırda Kosova’nın en büyük alışveriş merkezini açtığı biliniyor. Prizren'de yer alan AVM, yerelde birçok orta ve küçük işletmelerin zarar görmelerine ve kapanmalarına yol açtı. FETÖ, Kosova ekonomisini kontrol etmek için yerel iş adamları sayesinde farklı şehirlerde küçük esnaf dernekleri kuruyor.

Kosova’da FETÖ’nün yapılanmaya gittiği diğer bir alan ise yargıdır. Yargıç, hakim ve avukatlara çok önem veren FETÖ, birçok yerel Arnavut genç hukukçuyu kendi emelleri çerçevesinde kullanmaktadır. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi militan olarak yetiştirilen bu hukukçular, FETÖ’nün Kosova’daki siyasal ve toplumsal hayatını hegemonya altına almak için hukuki bir kılıf hazırlamak için kullanıyor.

FETÖ’nün Kosova siyasi ve toplumsal hayatta etkili olduğu diğer bir alanların başında ise şüphesiz medya gelmektedir. Uzun dönem boyunca Kosova kamuoyunu yönlendirmek ve çeşitli operasyonlarında destek almak için FETÖ, Kosova’nın birçok ulusal televizyon kanalını finanse ediyor. Öte yandan 8 ay önce, yerel ve etkili bir internet sitesini büyük finansal meblağlar vererek televizyon kanalına dönüşmesini sağladı. MİT ve AKİ’nin 6 FETÖ üyesinin Türkiye’ye getirilmesinden sonra en büyük muhalif olarak günlerce yayın yayın yaptı

Darbe Olasılığı: FETÖ’nün Kosova Operasyonları

Kosova'yı 15 yıllık mazisi olan genç bir ülke olmasından dolayı doğal olarak güvenlik kurumları ve mekanizmalarını da yeni kurulmuş genç ve tecrübesiz olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu durumu kullanan FETÖ mensupları da güvenlik mekanizmaların birçok noktasında gizlenerek sızmayı başarmış durumunda. FETÖ’nün Kosova güvenlik güçlerindeki etkisinin en çarpıcı örneği ise geçen hafta Kosova İstihbarat Başkanına (AKİ) çekilen operasyondur. Polis tarafından yapılan bir operasyonda AKİ Başkanın oğlu arabasında silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ardından FETÖ tarafından finanse edilen bazı televizyon kanalları ve internet siteleri İstihbarat başkanın kriminalize edilmesi ve görevden alınması gerektiğini dile getirmeye başladılar. İlginç olanı ise AKİ Başkanı da Cumhurbaşkanı Thaçi’ye yakın bir isim olarak biliniyor. FETÖ’nün Türkiye’de yaptığı meşhur 7 Şubat operasyonun andıran bu girişimler dolaylı olarak Cumhurbaşkanına ulaşılmaya çalışıldığını gösteriyor.

Geçen haftanın diğer önemli bir gelişmesi ise Cumhurbaşkanı Thaçi’nin abisinin gözaltına alınmasıdır. UÇK’nın kurucuları arasında yer alan ve uzun dönem boyunca Kosova’nın siyasetini domine eden güçlü Cumhurbaşkanı Thaçi’ye karşı atılan bütün bu adımların FETÖ tarafından organizeli bir şekilde intikam alma duygusuyla yapıldığı şekilde yorumlanıyor.

Kosova bir asıra yakın Sırp işgalinden sonra zahmetli bir mücadelenin sonucunda nihayet bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Devlet geleneği ve kurumsal aklın tecrübesizliği ile ayakta durmaya çalışan bu genç ülke şimdi de FETÖ’nün bir darbe tehdidi ile karşı karşıya durumda. İnsanların çoğu hatta kimi siyasetçi ve akademisyenlerin FETÖ’nün takiyye bazlı oyunlarına alışkın olmadıklarından birçok zaman durumun ciddiyetini farketmeyip hafife almaktadır. Ancak görünen o ki FETÖ Kosova’nın bu durumunu suistimal ederek Türkiye’ye yakın bir coğrafyada üs inşa etmeye çalışıyor. Bunun önündeki en büyük engel olan Cumhurbaşkanı Thaçi de ilk hedefleri arasında yer alıyor. Kosova’nın siyasi arenasında ve mevcut konjonktürde en güçlü adamının FETÖ tarafından siyaseten tasfiye edilmesi Kosova’nın geleceği açısından büyük bir darbe anlamına gelecektir.

FETÖ üyelerini savunmak için Kosova'da iki kanal çalışıyor

Altı FETÖ mensubunun Türkiye’ye iade edilmesi ilişkin Kosova’da yargıda açılan bir dava, bir de Kosova meclisi çerçevesinde bir parlamento komisyonu kurularak iki yönlü bir şekilde kurtarma operasyonu devam etmektedir. FETÖ’nün avukatları tarafından açılan davaları sayesinde yürütülen soruşturmalarda meclis komisyonu Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKİ Başkanı, Genel Emniyet Müdürü ve İçişleri bakanı dahil bakanların yarısı ifadeye çağırılacak. Söz konusu komisyonun Kosova devletinin tüm üst makamlarını çağırma halinde, FETÖ’nün etkisinde fiili olarak bir yargı darbesi gerçekleşmiş olacaktır.

Sonuç olarak FETÖ, Kosova’da 15 Temmuz gibi askeri bir darbeye ihtimal verilmemektedir. Ancak 17-25 Aralık darbe girişimlerine bulunabileceğini genç Kosova devletine meydan okuyan en önemli meseleler arasında yer almaktadır.