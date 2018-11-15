Brexit mi Breturn mü?

Osman Hulusi Boyraz - Londra

İngiltere’nin AB’den çıkma süreci olan Brexit tam bir bocalama evresinde. Öyle görünüyor ki bu evre uzadıkça İngiltere telafisi zor zararlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Başbakan May’in bugünkü kabine toplantısı, Brexit’in alacağı şekli belirleyecek olmanın yanı sıra, May’in kendi koltuğunun geleceğini de ilgilendiren bir hal aldı. İktidar partisi, Brexit referandumundan bu yana yola hep kan kaybederek devam ediyor.

Hükümetin ve Brexit bakanlığının bugüne kadar AB’den ayrılmayla alakalı dişe dokunur bir ilerleme kaydedememesi, art arda gelen istifalar, AB’nin geri adım atmayan tutumu, İngiltere’den peyderpey taşınan finans kuruluşları, İngiltere emlak piyasasının adeta bir girdaba girmişçesine dibe doğru çöküşü, anlaşma olmadan ayrılma gerçekleştiğinde emlak fiyatlarının yüzde 40 civarında düşeceğine yönelik oluşan yaygın kanaat ve sterlinin uzun süredir adil değerinin altında seyrediyor oluşu, Brexit’i İngiltere için bir baş belasına çevirmiş oldu bile. İngiltere için bu sorun, çözülmeden kaldığı sürece daha kötü bir hal alacağa benziyor.

Yeni referandum ya da Breturn

İngiltere hükümeti Brexit yükünün altında daha fazla ezilmek istemez ve yeni bir referandum yapma yoluna giderse, referandumun sonucunu şimdiden kestirmek zor olmayacaktır. İngiliz halkı iki senedir ekonomik reçetesine mahkum kaldığı Brexit sürecini yeni bir maceraya daha çıkarmak istemeyecek ve AB’de kalma yönünde oy kullanacaktır. Breturn (Geri dönüş) olarak adlandırabileceğimiz bu süreç de yine beklenileni vermeyebilir. İngiltere Brexit kararıyla, güçsüz duruma düşürdüğü birliğe yeniden döndüğünde birliği bıraktığı gibi bulamayacak.

Özellikle de S.O.S. veren bir İtalya ekonomisi, birliğin geleceğine kara bulutları şimdiden çöktürmüş durumda. Her iki durumda da, İngiltere oynamış olduğu Brexit kumarının faturasını ağır ödeyeceğe benziyor. Halkın ödediği bu fatura elbette iktidara yansıyacak. O yüzden İngiltere’de yakın gelecekte bir İşçi Partisi iktidarını konuşuyor olmak işten bile değil. Bu süreç, İşçi Partisi’nde de bazı hareketlenmelere şimdiden yol açtı bile. Miliband kardeşlerle daha fazla yol alamayan İşçi Partisi, Jeremy Corbyn ile güç toplama yoluna gitmişti. Corbyn’in şimdiye kadar yürütmüş olduğu politika kendi adına oldukça başarılı görünüyor.

Ancak ülkenin çoğunluğu, Corbyn gibi bir eski tüfeğin başbakanlığını kabul eder mi, bu ayrı bir soru. Bu soru İşçi Partisi içerisinde de soruluyor olacak ki, uzun süredir sessizliğini koruyan İşçi Partili eski başbakan Gordon Brown, geçtiğimiz günlerde Brexit’le alakalı bir takım açıklamalar yaparak, kendini yeniden hatırlattı. Brown, muhafazakar partiye devrettiği başbakanlık koltuğunu yeniden ısıtmak istiyor olabilir. Bu yeni durum iktidar partisinin Brexit ve sonuçlarıyla boğulduğu bu günlerde İşçi Partisinde de bir liderlik yarışının başlıyor oluşunu karşımıza çıkarabilir.