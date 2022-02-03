Fransız Medyası: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurması, NATO'daki stratejik konumunu yükseltecek

Kıdemli Türk lider, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki arabuluculuğun, Washington’un şubat ortasında başlayabileceği konusunda uyardığı bir Rus saldırısını önleyebileceğini umuyor. Erdoğan’ın yüksek profilli çabaları Moskova’da dikkatle karşılandı ve potansiyel olarak büyük bir sonuç barındırıyor.

Kiev’in savaşta denenmiş Türk insansız hava araçlarını satın alması, doğu Ukrayna’daki Rus destekli ayrılıkçı savaşçılar ve Kremlin için özel bir endişe kaynağı.

Ancak analistler, bir Rus işgalini önlemedeki başarının, Türkiye’nin Batı savunma ittifakı için önemini vurgulayabileceğini ve Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile soğuk ilişkilerini ısıtabileceğini düşünüyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanları; “Bu, Türkiye’nin NATO’daki statüsünü yükseltmesi için bir fırsat. Erdoğan, Putin ile aynı anda hem rekabetçi hem de mutabakata dayalı benzersiz bir ilişki geliştirdi.” değerlendirmesinde bulunuyor.

"Sözünü tutar"

Erdoğan’ın Putin ile gelişen ilişkisi, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu’daki diplomasinin belirleyici özelliklerinden biri oldu.

İki ülkenin ilişkileri, 2015 yılında Türkiye’nin Suriye sınırı yakınında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından çökmüştü. Ancak Putin’in, 2016’da darbe girişiminden kurtulduğu gece Erdoğan’ı arayan ilk devlet başkanı olduktan sonra ilişkiler belirgin bir şekilde düzeldi.

Batılı liderlerin çoğu ise darbe girişiminden sonra, Erdoğan’ı alenen desteklemeden önce günlerce bekledi.

Bu bağ, o zamandan beri tekrarlanan testlere dayandı.

Hatta iki ülkenin Suriye ve Libya’da karşıt taraflara verdikleri destek, Türkiye’yi 2019’da bir Rus füze savunma sistemi edinmekten de alıkoymadı.

Putin ayrıca tartışmalı Dağlık Karabağ’da Moskova destekli etnik Ermenilerle 2020 savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a oyunun kurallarını değiştiren insansız hava araçları tedarikinde olumlu adım atmış gibi görünüyordu.

Putin, Karabağ ihtilafının sona ermesinden haftalar sonra Erdoğan için “Erdoğan sözünü tutan bir kişi ve gerçek bir adam” ifadelerini kullandı.

"Bayraktarlara Karşı"

Erdoğan, yarımadada Türk Tatarlarının tarihi varlığı nedeniyle Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhak etmesine karşı çıktı. Türkiye, Kiev’in NATO hedeflerini destekledi ve Ukrayna’nın Türkiye’nin Bayraktar TB2 savaş uçaklarını satın almasını onayladı.

Ukrayna’nın ayrılıkçı bir askeri hedefi yok eden bir TB2’nin görüntülerini yayınlaması, Putin’i Aralık 2021’de Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında konuyu gündeme getirmeye sevk etti.

Doğulu ayrılıkçı lider Denis Pushilin, Rusya’nın Ukrayna’nın isyancı savaşçılarını açıkça silahlandırmaya başlamasının ana nedeni olarak insansız hava araçlarını gösterdi.

Pushilin, “Her şeyden önce Bayraktarlara karşı koymamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Fransa Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nün Orta Doğu Programı direktörü Aaron Stein “Ukrayna ordusunu Donbass’taki güçlerle karşı karşıya getiren asimetrik bir savaşta, birkaç TB2 güç dengesini bozabilir.” tespitinde bulunuyor.

Kaynak: M5

Çeviri/Analiz: Adem KILIÇ