Monavvar Alam-Hindistan

Hayati önem taşıyan 11 Aralık yerel seçimleri, gelecek sene yapılacak olan genel seçimlerin yarı finali niteliğinde. Bu yerel seçimler, Başbakan Narendra Modi’nin şu ana kadarki en büyük yenilgisi ve ana muhalefet olan Hindistan Ulusal Kongresi’nin (kısaca Kongre) Hindistan ulusal siyasetindeki yerini sağlamlaştıran etmen.

Geçen parlamento seçimlerinde ve yerel seçimlerde başarı elde eden Kongre, Hindistan Halk Partisi’ni (Bhartiya Janata Party [BJP]) güçlü bir konumda bulunduğu Rajasthan, Madhya Pradesh ve Chhattisgarh’da yendikten sonra da daha da kuvvet kazandı. 2014 yılındaki yenilgiden bu yana art arda talihsizlikler ve başarısızlıklar yaşayan Kongre, istisnalar dahil olmakla birlikte, 2019 yılındaki genel seçimlerdeki BJP ile kafa tutuşabileceğinin sinyallerini verdi. Aslında Kongre 2013 yılında kazandığından 163 sandalye daha fazla kazandı (% 138’den fazla). Bu sonuçla birlikte BJP 2014’te kazandığı sandalyelerin yaklaşık yarısını kaybetmiş oluyor. BJP 2014 Mayısında Başbakan Narendra Modi seçimlerinde üç eyaletteki 65 sandalyenin 62’sini kazanmıştı. Aynı zamanda bu durum, Kongre’nin 2019 yılındaki seçimlerde BJP’ye karşı muhalefete de önderlik edebileceği anlamına geliyor. Bu üç Hindu eyaletinde, demokrasinin standart bir prosedürü olan iktidar kolaylıkla el değiştirmiyor, ama Kongre’den arındırılmış bir Hindistan oluşturmak gibi kibirli bir proje yavaş yavaş bertaraf ediliyor.

BJP'nin bu seçimlerde kaybettiği üç eyalet Hindutva (Hindu ulusalcılığı) siyasetinde kritik öneme sahipti. BJP, 2003'ten bu yana Madhya Pradesh, Chhattisgarh ve Rajasthan'da iktidarda olmasına rağmen, Gujarat bölgesi Hindutva siyasetinin ana merkezlerinden biri olagelmiştir (Başbakan Modi’nin memleketi).

Hindistan Seçim Komisyonu’nun açıkladığı sonuçlara göre, Rajasthan bölgesinde Kongre yerine BJP başa geçmiştir. Bu bölge Başbakan Modi’nin memleketi olan Gujarat’ın sınır komşusudur. Ayrıca da büyük bir çoğunluğu kabile eyaleti olan Chhattisgarh bölgesindedir. Kongre’nin 114 sandalyesi vardır, bu da eyaletin neredeyse çoğunluğu demektir. BJP ise 109 sandalye kazanabilmiştir, beş sene önceki seçim sonuçlarından 56 sandalye daha az. BJP Madhya Pradesh’teki hezimeti kabullendi ve Kongre yerel partinin ve meclisteki bağımsız üyelerin yardımıyla yeni bir hükümet kuracak.

Bu seçimlerde BJP, seçim kampanyasının iki şekilde yorumlanmasından dolayı, Müslüman karşıtı söylemleriyle tanınan Uttar Pradesh Genel Sekreteri Yogi Adityanath'ı görevlendirdi. BJP’nin Hindutva savunucuları Yogi Adtiyanath’ın partiyi daha büyük bir yenilgiden kurtarabileceğini savunuyordu. Ancak bu seçim kampanyasını Ayodhya’daki Ram tapınağını ve diğer Hindutva sembollerini inşa etmek için gerekli olduğunu düşünen BJP’liler için de önemli bir konudur.

Kongre Başkanı Rahul Gandhi’nin BJP’nin sert Hindutva politikasına karşılık olarak Hindu sembolizmini kullanmak istemesi pek çok siyaset uzmanının hakkında en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Bu seçimlerde Kongre Partisi genel olarak Hindutva inancına dayandı ve bunu da BJP’nin kutuplaşma stratejisine karşı çıkmak ve azınlık yanlısı durumunu yok etmek için gerçekleştirdi. Bu strateji de Kongre’nin Hindistan’ın toplam nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan Hindu oylarının çoğunu almasına sebebiyet verdi. Genelde seçim tarihine baktığımızda Kongre daha yumuşak stratejiler belirlemişti ve şu anki durum geçmiştekinden çok daha farklı. Bu yüzden, Hintli seçmenleri dini temelde kutuplaştırma stratejisi BJP’nin umduğu gibi gerçekleşmedi. Bu seçimler Kongre Hindutva’nın merkezini temsil ettiğini iddia etmesiyle Hindistan demokrasisindeki güçler dengesini düzenlemiş olsa da, bunun sonucu Başbakan Narendra Modi ve BJP’yi daha da sağ politikalara yönlendirmek ve daha sert bir tavır izlemek olabilir.

Kongre Başkanı Rahul Gandhi, 82 mitingde halka seslendiğinden dolayı diğer ulusal liderlerden daha fazla kişiye hitap ve önderlik etti. Acımasız bir şekilde Başbakan Narendra Modi'ye saldırdı; burada yolsuzluk, ahbap-çavuş kapitalizmi, işsizlik ve tarımsal kriz iddiasına en fazla zararı o verdi. Şimdi Başbakan Modi ve BJP, kendine daha fazla güvenen ve daha saldırgan bir Rahul Gandhi ile yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Seçim sonuçları Narendra Modi’nin seçim yenilmezliği havasını yok etti ve şimdi Kongre'ye giden yolda sadece bahar var. Yalnızca radikal ideolojik partiler art arda yenilgi almalarına rağmen hayatta kalma eğilimindedir. Kongre gibi merkezdeki partiler de ideolojik olarak aynı olmasalar da, seçimde başarıya ulaşmak için kusursuz stratejilere ve siyasi koalisyonlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kaybetmeye devam ederlerse yok olurlar. Kongre için, Modi’nin gelgitinden yararlanmak, iktidara gelmek ve politik olarak yeniden dirilmek bu nedenle birbiriyle iç içe olan konulardır. Bu durum, Lok Sabha seçimlerini birkaç ay içinde çok rekabetçi bir hale getirecek.

Kongre, son birkaç yılda BJP üssü haline gelen Hindu merkezinde yeni bir harekete sebebiyet verdi. Bu seçimin sonucu, Kongre Başkanı Rahul Gandhi’nin politik kariyerinde potansiyel bir dönüm noktası olduğundan, zor durumdaki partide bir yeniden doğuşa vesile oldu. Gandhi, şu an ittifak için potansiyel bir merkez konumundador ve Kongre Partisi ile muhalefet partileri arasındaki uçurumu kapatmaktadır. Günün sonunda, bu seçimlerin rekabet ile alakası sadece sınırlı bir anlamdadır: Baştan ayağa kibir timsali hükümet ve onun çoktan savunmaya geçmiş cumhuriyetin son taaruz hamlesi olarak görülen kongre ile çatışan kurumları ve tüm sivil toplumu yok etmeye yönelik isteği.

Dört buçuk yıldır ülkeyi yöneten BJP tarafından domine edilen Hindistan siyaseti artık kongre ve diğer muhalefet partileri için bir açık alan konumunada. BJP’ye muhalif olan irili ufaklı partilerin liderlerin seçim sonrası beyanatına bakılarak da bu sonuca rahatlıkla ulaşılabilir. Bu yüzden bu seçim sonuçları Hindistan ulusal siyasetinde bir denge unsuru olmuştur ve şimdi Kongre, yaklaşmakta olan genel seçimler için BJP'ye karşı daha büyük bir ittifak oluştururken bu üstün konumundan güç alarak müzakere edecek.