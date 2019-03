İsrail'e roket saldırısının ardından Gazze'de tedirgin bekleyiş

Nur Ebu İyşe

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından İsrail tarafından çeşitli açıklamalar gelirken, Gazze'deki tedirgin bekleyiş sürüyor.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düştü, evde bulunan 7 kişi yaralandı. Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı ve Gazze Şeridi sınırına ek asker gönderdi.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönecek.

İsrail ordusu, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Şaron bölgesindeki eve düşen roket nedeniyle Hamas'ı sorumlu tutarken, Hamas'ın da aralarında olduğu Filistinli gruplardan saldırıyı üstlendiklerine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Gazze'deki Filistinli gruplar ve güvenlik birimlerinin, muhtemel bir İsrail saldırına karşılık merkezlerini boşalttığı ifade ediliyor.

İsrail uzmanı ve analist Adnan Ebu Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin tarafından roketin geldiği yönle ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, sonuçlara yönelik doğru tahminde bulunmayı zorlaştırıyor." dedi.

- İsrail'e atılan roket Netanyahu'nun rakiplerine yarayacak

Seçimlere iki haftadan az bir süre kala İsrail'in merkezi bir noktasına düşen roketin, Netanyahu'nun siyasi geleceği için tehdit edici olduğunu ve roketin isabet ettiği evi, rakiplerinin seçim propagandasında kullanacağını söyleyen Ebu Amir, öte yandan Gazze'de tansiyonun yükselmesinin de bu gibi görüntülerin daha da artmasına neden olacağını dile getirdi.

Ebu Amir, bu senaryonun, Washington dönüşü, Netanyahu'nun zihnini meşgul edeceğini ifade ederek, "Hem İsrail, hem de Gazze tarafının seçenekleri kısıtlı. Tüm taraflar bir çıkmazın içinde." ifadesini kullandı.

- Tel Aviv'e düşen roket binlerce soru işareti barındırıyor

Filistinli siyasi analist İbrahim el-Medhun da "Gazze'deki mevcut durum kritik ve hiçte kolay değil. Uçurumun kenarında yürüyoruz. Hepimiz tehlikeli bir dönemeçteyiz. Ancak abluka, sonucu tahmin edilemeyen bir savaştan daha acı değil. Tel Aviv'e düşen roket binlerce soru işareti barındırıyor." diye konuştu.

Hamas'la mücadelenin diğer taraflara göre farklı olduğuna işaret eden Medhun, "Hamas'a göre askeri mücadele, esirlere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, Batı Şeria'daki infazlar, Gazze'de hayallerin yıkılması ve açlıktan ölmekten daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.