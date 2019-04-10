Kavşak noktası ve düğmeyi doğru iliklemek - Murat Sayımlar

Murat Sayımlar

Kaoslar, yeni bir düzenin inşası için zorunlu olan olgulardan birisidir.

Büyük kaoslar, düzenlerin bütünüyle değişimini sağlamaya matuftur.

Orta ve küçük kaoslar; eski düzenin sallanması; yeni düzenin oturması; her iki düzenin islahı, tamamlanması, parçalı değişiklikler gibi neticeler içindir.

Kaos, kurulu düzenin ortasına bir taş vurmakla izah edilebilir. Önce düzenin bütün taşları yerinden oynar. Doğası icabı yeniden düzen haline gelmek mecburiyetinde olan yapının bu sürecine vaziyet eden, yeni düzenin de banisi olur.

Geldiğimiz bu zaman diliminde; küresel ölçekte, ana kayaçların kaymaya başladığını müşahade etmekteyiz. Bunun üç anlamı vardır.

Birincisi; Allah’ın, hayata ve tarihe makro düzeyden müdahale edebileceği anlamı söz konusu edilebilir.

İkincisi; ana kayaçlar kaymaya başladıysa küresel düzeyde değişiklikler olacak demektir.

Üçüncüsü; bu süreçte, bölgesel ve ülkesel fay hatlarının tetiklenip, sekiz civarında büyüklüklere sahip siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel depremlerin meydana gelmek ihtimali görülmektedir.

Elbette bu büyük ölçüde sezgisel bir analiz. Ancak herkes bulunduğu müşahede makamı ve mertebesinden, bu analizi doğrulayabilecek veriler yakalayabilir.

Bu ihtimali gözardı edip, efradına cami okuma yapamayan; farklı konum ve ölçekteki unsurlar, enkaz altında kalmak tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Bu okumayı yaparken, küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki müessirlerin mevcut durumları ve geçmişe ilişkin pozisyonları dikkate alınmakla birlikte;

Oluşları ve sonuçları meydana çıkaran tüm parametreler çerçevesinde okumalar yapabilmekte hayatidir.

Ayrıca hangi derinlik ve mertebelerden; hangi epistemolojik ve doktriner çerçevede ve hangi ahlak ve sorumluluk ölçüleri içerisinde okuma yapılacağı da belirleyici olacaktır.

Bu işi, işin ciddiyetine mütenasip bir hedef ve yaklaşımla yapmak iktiza etmektedir. Zira bu dönemler, insanlık tarihinde makro etkiler ve dönüşümler oluşturabilecek potansiyele sahip olabilirler.

Muhtemel sonuçları arasında ciddi beka problemi ile birlikte, yeniden inşa fırsatı da olabilir.

Bu nedenle konu üzerinde biraz daha durup, birkaç yazı daha yazmak icap edecektir.

Tüm ölçeklerde yeni bir dönemin başlamakta olduğu şüphesizdir.

Yeni dönemin kodları nelerdir? Nereden ve nasıl okumalı? Nasıl bir duruş ve tavır sergilemeli? Soruları, asgariden; daha sahih ve müessir bir perspektiften, daha derin ve yüksek mertebelerden, çok parametreli olarak cevaplanmaya muhtaçtır.

Halihazır okumaları, yerel ölçekte; siyaset çerçevesinden ziyade; sosyolojik, sosyo-psikolojik ve stratejik çerçevelerde yapmak iktiza etmektedir.

Zira son seçimdeki stratejik kurgu; siyaset-siyaset mücadelesinden daha çok; siyaset-sosyoloji rekabetine oturtulmuştu.

Bunu anlamayanlar;

Aldıkları sonuçları doğru okuyamayacakları gibi;

Bunun bir safha olduğunu ve bunu bütünleyecek safhaların da olabileceğini;

Bunların neler olabileceğini net fark etmekte zorlanabilirler.

Yanısıra bu süreçte nasıl bir duruşun gerektiği ve muhtemel süreçlerin ve sonuçların neler olabileceği hususunda bir görüşün billurlaşması da zora girebilir.

Verileri bütüncül okuyup, basiretli öngörü geliştiremeyen müessirler; açıları kapanıp, hareket alanı ve zaman daralınca; hikmetsiz ve ölçüsüz davranışlar sergilemek zorunda kalabilmekteler.

Müessir olmayanlarsa tümüyle sürecin ve sonuçların altında kalmaktadırlar.

Kaldı ki, söz konusu olan hal, bütünüyle belirleyici ve müessir bir ağırlığa, anlama ve öneme sahip olmamakla birlikte; etkisi büyük ola(cak)n büyük durum ve sürecin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu nedenle gelinen noktada, siyasi sonuçların ve görünümün, tek ve en önemli belirleyici faktör olduğu zannıyla; bundan sonrasını; halin düzeltilmesi ile herşeyin toparlanacağı varsayımına dayandırarak;

Kitlelerin durum ve duruşlarının konsolidasyonuna oynayıp, derin ve köklü pozisyon değişikliğinin gerekliliğine ilişkin okumaları perdelemek;

Bunun için de kamuoyunu tatmin hedefli palyatif çabalar planlamak; daha güçlü olumsuz etkilere maruz kalmaya ön açılabileceği anlamına gelebilir.

Bugünkü duruma ilişkin ön okumayı böyle yaparak, bir sonraki yazıda, stratejik okuma ve duruşa ilişkin hususlar üzerinde fikir geliştirmeye başlamanın zaruretini ifade ediyorum.

Dünya, devletler ve biz bir kavşak noktasına geldik.

Aslında çok fazla seçenek yok.

Zamanın bu anı makro bir kırılıma gebe gibi göründüğü için fazla bir seçenek görülmüyor.

Zira bu dönemlerde, kaos maksimum derinlikte ve çapta etkiler oluşturur.

Maksimum derinlik, ontolojik; yani varoluş özellikleri, yani din boyutunu ifade eder.

Bundan sonraki değişim bu boyuttan başlayarak, yeni bir hayatın yapılandırılmasını hedefleyen bir süreci anlatacaktır.

Dünya’ya “vaziyet eden” hegemonik yapılar kendi içlerinde bir çatışmaya maruz kaldılar. Bunun sonucunda yeni düzen ve konsolidasyon sürecinin ortaya çıkması muhtemel görülmektedir.

Ancak bu düzenin temelindeki, eski dinin yerine yeni bir din ve hükümlerin imal edileceği de müşahede edilmektedir.

Yani, artık hayatı, süreçleri, kurumları, ilişki ve sonuçları analiz edip, insanlara anlatan ve dahi ders veren zevat, sil baştan yeni kavram ve tarifler öğrenmek zorunda kalacaktır.

Zira eski din ve kavramları ile oluşturdukları aforizmalar artık yetersiz ve elverişsiz duruma gelmiştir.

Bu nedenle bir kavşak noktasındayız.

Bundan sonrasında ya, imal edilecek bu yeni din parametreleri ile yapılandırmaya çalışılacak bir dünyaya eklemlenmeyi tercih edeceğiz; ya da büyük zamanları kapsayan anlar da ortaya çıkan fırsatlardan yararlanıp; fıtrat özelliklerini kapsayan bir ontolojiden başlayarak inşa edilecek bir hayata yüzümüzü döneceğiz.

Geçmiş kavimlerin bir yada birkaçını işledikleri cürümlerden dolayı helak edildikleri bir keyfiyette; neredeyse Allah’a ve insanlığa karşı bunların tamamının işlendiği bir durum da, hal ve süreç nereye evirilir, düşünmemiz gerekmektedir.

Her dibe vuruşun, bir sıçrayışı;

Her ölümün, yeniden bir doğuşu;

Her riskli ve sıkıntılı dönemin aynı zamanda büyük fırsatları da içerisinde barındırması keyfiyetinden dolayı;

Bu demi biraz daha tefekkür etmemiz hayati önem taşımaktadır.

Bu kavşakta durmanın icapları vardır.

Kavşak noktaları, karar noktalarıdır.

Buralarda verilecek en temel karar; hak ve hakikat yönüne gidilip, gidilmeyeceğine dair; en sahici, derin, geniş, bütüncül ve samimi karardır.

“Yolumuz belli, yönümüz belli” diyenlerden, özellikle;

Geçmiş dönemlerde, şeytanla hakkını vererek kıtal etmemiş; fıtratı ekseninde bir hayat inşa etmek sürecinde bulunmamış, nefsin tezkiye ve terbiyesi için layıkı vechile mücadele vermemiş; bunları hakkıyla yapmak yerine, ördükleri kozalarda laf etmiş; farkındalığı derinleştirmemiş, tecrübe kazanmamış ve liyakat kesbetmemiş olanların;

Fazlaca emniyet içerisinde olmamaları; “ey iman edenler, iman ediniz”, “tevbe ediniz” emirlerinin gereğini yerine getirmeyi düşünmeleri, samimiyetin icapları gibi görülmektedir.

Dönemsel olarak; görmenin, işitmenin, fark etmenin, inanıp, taraf olmanın lazım şartı olan yaklaşım mertebesi, geçmişe nazaran farklılık arz etmektedir.

Bu kavşak noktası, büyük bir kırılım potansiyeline sahipse;

Büyük kırılımlar, en derinlerden başlar.

Şeytanın ve Adem (as) taraftarları, aynı hakikate, farklı biçimlerde yaklaşarak, hayata müdahale ederler.

Adem taraftarları, fıtrat özelliklerine uygun bir yaklaşım içerisindedirler.

Şeytan ve yandaşları ise fıtratı bozup, fıtrat imkanlarının farkına vardırmayacak bir kaldıraç kullanırlar.

Yani iki tarafında ortak noktası fıtrattır.

Bu nedenle, bozmak için çalışacak olan şeytan taraftarları, bu mertebeden yaklaşarak bir şeyler yapmaya çalışacaklar.

Bu bütün oluşların en derin noktasıdır.

Yüzünü hakikate dönüp, kararını burası için vereceklerin de başka çaresi yoktur.

Hayatı ve kapsayıp, kuşattığı herşeyi; varoluş özellikleri, fıtrat, din mertebesinden başlayarak;

Okuyup, anlayıp-anlamlandırabilmek; tasarlayıp-inşa edebilmek mecburiyetleri vardır.

Bu keyfiyet; hem varlık nedenine uygun bir hayatın inşası ve yaşanması; hem de, şeytana ve nefse karşı güvenliğin sağlanması açısından gereklidir.

Hayatın görünen yüzünden bakıpta, okuyabilenler, belki fıtrat mertebesinden yaklaşıp, okuyabilmek imkanına sahip olamayabilirler. Fakat bu durum, ne onların mükellefiyetlerini ne de karşı karşıya oldukları riskleri ortadan kaldırır.

Bu nedenle tek çözüm; “kendilerinden olan emir sahiplerinin” okumalarından yararlanmalarıdır.

Kavşak noktasında dikkat edilecek en önemli hususlardan birisi de budur.

Hak ve hakikate yönelmiş olanlar için, “kendilerinden olanların” sahip olacakları en temel kriterlerden bazıları;

Dünya’ya, hayata, hadisata, olgulara, sistem ve ilişkilere yaklaşımın; varlığı hak üzere Yaratan’ın vaz ettiği varlık özellikleri üzerinden olması mecburiyetidir.

“Yalnız O’na kulluk edip, yalnız O’ndan yardım istemek”; bunun gereği olan bir davaya sahip olup, hiç dönmemek kıvamında bir adamlığa sahip olmak hususiyetidir.

Emir sahibi olabilmek için de; halihazırdakileri ve olabilecekleri, fıtrat mertebesinden okuyup, tasarlayacak ve inşa edebilecek;

Hiçbir dış motivatöre ihtiyaç duymadan, kendiliğinden harekete geçebilecek;

Bilgiden, hayata geçebilecek bir süreci yönetip, yeniden inşa edebilecek;

Hiçbir kınayıcının, kınamasına prim vermeden; yolunu, hak bildiği sürece, değiştirmeden yürüyecek;

Hiç kimse olmasa bile, hak çizgide; “inananların, Müslümanların ilki benim” şuur ve duygusu ile hareket edebilecek;

Dışımızdaki unsurlara vekalet vermeyecek, eklemlenmeyecek, bizatihi üretebilen, kurmay ve kurucu özelliklere sahip olabilecek;

Satın alınamayacak, aldatılıp-saptırılamayacak; dostuna, dost-düşmanına, yaman bir şakileye, ahlaka ve şahsiyete sahip olmak zorunlu unsurlardır.

Bunlar ulul el bab yani derin ve temiz akıl sahipleridir.

Bunları bulmak, ortaya çıkıp, sorumluluklarını üstlenebilmelerini sağlayacak destekler sağlamak; kavşağın icaplarından, yüksek strateji gereğidir.

Buna mukabil; koşulları ve kriterleri sağlamayanları;

Şöhreti önemsemek, güce tapıcılık, ilkesiz aidiyet ihtiyacı, aldanmak, korkmak, farkında olmamak, menfaat, kriterleri bilmemek, genel bilgi eksikliği sorunu, sosyolojik, sosyo-psikolojik ve psikolojik zaaf ve yanılgılar vb. ile;

Ya bizden olmayan; ya emir sahibi olabilmek liyakatına sahip olmayan; ya da ikisine birlikte sahip olmayanları; “bizden olan emir sahipleri” gibi telakki etmek; telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir.

Bu bir “hakikat ve liyakat” problemidir.

Kavşaktaki icaplardan birisi de; halihazırda, bulunduğumuz coğrafyada cari olan; oluşlara, taktik seviyede müdahil olmanın artık bir işe yaramayacağıdır. Bunu nesnel bir yargı olarak okumanızı öneririm.

Gerek yüzü hakikate doğru çevirmek, gerek beka meselesi ve gerekse yeni dönemdeki hal ve pozisyonla ilgili en önemli hususlardan birisi budur.

Bu dönemin zorunlu koşullarından bir tanesi; oluşlara ve yaşama; ontolojik/ fıtrat/ din düzeyinden başlayarak yaklaşabilecek ve oluşların cereyan ettiği tüm mertebelerde analiz ve inşa yapabilecek yetenek ve formasyonlara sahip olabilmek; planları ve hazırlıkları buna göre yapabilmektir.

Allahu alem.