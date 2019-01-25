Mali Cumhuriyeti’nde Müslüman Âlimler Hedefte, Niye Mi?

Amadu Togola

Resmi istatistiklere göre Mali Cumhuriyeti’nin Müslüman nüfusunun % 95 olduğu bilinmektedir. Resmi istatistikler bir yana sokaktan geçen herhangi bir Maliliye sorduğunuzda Müslümanların oranının en az % 98 olduğunu söyleyecektir. Mali Cumhuriyeti denince İslam Medeniyeti’nin figürlerden biri “Timbuktu” şehri akla gelir. 1300 yıllarında “Timbuktu” şehri Kanku Musa tarafından ilim merkezi hale getirilmiştir. Bu dönemlerden günümüze kadar Malili âlimler İslam dini ve değerleri için mesai harcamakta kendilerini feda etmeye devam etmektedirler. 1860’lı yıllarda gelen, İslam dinini ve değerlerini zedelemeye çalışan Batılı sömürgecilere karşı el-Hâc Ömer’in verdiği cihad hareketi bunun için ibret-âmiz bir örnektir. Günümüzde aynı Batılılar tarafından ülke anayasasına İslami ve ahlaki değerleri zedeleyecek yasa tasarıları sokulmaya çalışılmaktadır. Bu girişimlere karşı dik duran ülke âlimlerinin hayatı tehlike altındadır. Mali’de İslam dini değerleri ve ahlaki zedeleme politikaları bu bağlamda bir senaryodur.

Aile Yasa Tasarısı

Bu yasa tasarısı, aile ve kadınlara yöneliktir. Mali Cumhuriyeti’nin 1960 ve 1990 yıllarının anayasaları, cinsiyet ve dini ayrım yapmadan eşitlikçi bir şekilde yurttaşlık haklarını korumaktadır. Bu yasa tasarısı kapsamında ise daha çok kadın üzerinde durulmuştur. Peki var olan anayasa kadın haklarını sınırlamıyorsa yeni yasa tasarısının amacı nedir? Bu tasarı, 2009 yılında kamuoyunun onayı ve bilgisi olmadan milletvekilleri tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulmaya çalışılmıştır. Yasanın birçok maddesi İslami değerlerle uyuşmamaktadır.

Bu yeni yasaya göre kadın kocasının sorumluğu altında olmayacaktı fakat Mali toplumsal değerleri açısından bu durum esasında kadını daha da zor duruma sokacak bir tablo idi. Miras ile ilgili maddelerine bakıldığında ise kız ile erkek ve evlilikte çocuk (legal) ve evlilik dışı (illegal) çocuk arasında eşit paylaşımı meselesi toplumda ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu ve benzeri çok sayıda maddeyle de İslam dini ve değerleri yok saymaktaydı. Bu yasa Dini Yüksek Konseyi önderliğinde Müslümanlar tarafından protesto edilince yasa tasarısı yeniden revize edilmişti.

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