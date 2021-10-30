Rus Medyası: "Türkiye Orta Asya’da Türk NATO’sunu hayata geçiriyor"

Rus Medyası Politnavigator’da yayımlanan analiz şöyle:

“Kırgızistan, Türkiye’nin ve bölgedeki “Türk Devletleri Birliği”nin gerçek bir köprübaşı ve kalesi haline geliyor. Bişkek yetkililerinin orduyu ve sınır birliklerini yeniden donatma ihtiyacı, Türk İHA’larının satın alınmasına ilişkin raporuyla doğrulandı. Ama gerçekte bu, Ankara’nın Orta Asya’da yeni bir “Dağlık Karabağ” yaratma senaryosunu tetikledi.

Kırgızistan’ın Mayıs ayı başlarında, Tacikistan ile iki günlük sınır savaşındaki yenilginin ardından, Türk Cumhurbaşkanı Kırgızistan’a savunmasını sağlamak için “ücretsiz” İHA’lar, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar sağlamayı nazikçe teklif etti. Bu arada bu durum, Mart ayı sonunda Türkistan’da oluşturulan “Türk Devletleri Birliği” çerçevesinde dayanışmanın ilk tezahürü oldu.

Platformu kullanan Türkiye, müttefik yükümlülüklerini yerine getirme kisvesi altında Orta Asya ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor ve deyim yerindeyse savunma sanayi gücünü de kullanarak Bişkek’in yenilgisi örneğindeki gibi hızla kendi Türk NATO’sunu veya tek bir “Turan ordusunu” hayata geçiriyor.

Sonuç olarak, Ekim ayında Kırgız ordusu, Türk üretimi “BayraktarTB2” insansız hava araçlarıyla silahlandırılacak. 22 Ekim’de Kırgızistan hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Tashiev halka bunu duyurdu.

Kamçıbek yaptığı açıklamada; “Bu ekipmanı devlet bütçesinden satın alıyoruz. Yakında Türkiye’den “Bayraktar” teslim edilecek, bu tür silahlar dünyanın sadece 5 ülkesinde var ve biz de onlardan biri olacağız. Drone kontrol uzmanlarımız da orada eğitim alıyor.” dedi.

Ayrıca Kırgızistan güvenlik yetkilileri, Kırgız askerlerinin Türkiye’de halihazırda eğitimden geçtiklerine dikkat çekti. Ancak orduya giren “BayraktarTB2” birliklerinin toplam sayısı belirtilmedi.

Genel olarak, böyle bir “yeniden silahlanma” Bişkek için oldukça pahalıya mal olacak, ancak siyasi anlamda bu, iç ve dış politikanın birçok meselesinde Ankara’ya ciddi sonuçlara ve tavizlere yol açan açık bir yeniden yönlendirmedir. Bu, Kırgızistan’ın yeni “ağabey”e olan bağımlılığının arttığını açıkça gösteriyor.

Madalyonun bir başka yüzü daha var. Yine Türkiye liderliği tarafından desteklenen Kazakistan’ın sahip olduğu “BayraktarTB2″ler bölgedeki güç dengelerini çarpıcı biçimde değiştiriyor ve bu dengeler Fergana Vadisi’nde yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ama bu durum da Erdoğan ve neo-Osmanlıcılar için çok faydalıdır.

Türk cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan örneğinde de aynen Karabağ’daki zaferini tekrarlamak ve Orta Asya’da zaten var olan ilişkiler ve bağlarını güçlendirerek Rusya ve Çin’in pozisyonlarını baltalamak istiyor.

Erdoğan’ın yine İHA’ları sattığı Afrika ziyareti sırasında “insanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan bir avuç ülkenin insafına bırakılmaması gerektiğini” söylemesi boşuna değildir.

Orta Asya’da tecrit altında kalabileceğini hisseden Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon da Erdoğan ile görüşmeye çalışıyor ve hatta son telefon görüşmesinde epidemiyolojik durumun düzelmesinin ardından Ankara’ya resmi bir ziyaret yapılması konusunda anlaşmıştı. Bu güç yapılanması, Türkiye’nin bölgedeki hegemonyasının giderek daha belirgin hale geleceği Türk Devletleri Birliği zirvesinden sonra daha da sağlamlaşabilir.”

Kaynak: M5