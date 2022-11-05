Savaş-barış terazisinde bir coğrafya

Ukrayna-Rusya Savaşı birinci yılına yaklaşıyor. Sahada Ukrayna ve Rusya orduları çarpışırken arka planda küresel bir çatışma yaşanıyor. Bu durum siyaseti, diplomasiyi, ekonomiyi ve dahi halkların tabanına kadar her yeri etkiliyor. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu savaşta, taraflar zaman zaman birbirlerini zorluyor. Kerç Boğazı’nı bağlayan köprünün Ukrayna tarafından havaya uçurulması, karşılık olarak Rus güçlerinin Kiev’i füzelerle vurması örnekleri üzerinden düşündüğümüzde gerilim bir sonraki seviyeye yükseliyor.

Bir yandan savaş sürerken diğer yandan küresel satrançta herkes elini güçlendirmeye çalışıyor. Ukrayna-Rusya çatışmasında patlayan silahların sesi Uzak Doğu’dan, Pasifik’ten, Afrika’dan, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar’dan geliyor. Çin-Tayvan gerilimi, Kuzey Kore’nin füze denemeleri, Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi, Türkiye’nin çözümünde pay sahibi olduğu tahıl krizi artık dünyada yaşanan bir çatışmanın sadece orayla sınırlı kalmadığını gösteren önemli örnekler arasındadır.

Ukrayna-Rusya Savaşı büyüdükçe ilk etkilenecek coğrafya hiç şüphesi Doğu Avrupa ve Balkanlar olacaktır. Halihazırda beş milyon civarı Ukraynalı mülteci Doğu Avrupa ülkelerinde yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte mülteci sorunu kendisini daha fazla hissettirecek gibi duruyor. Doğu Avrupa ülkeleri siyasi açıdan Batı’ya yanaşmaları sebebiyle daha homojen bir görüntü çiziyor. İstisna olarak Minsk Yönetimi, Rusya safında yer alırken Macaristan daha dengeli bir profil çiziyor.

Balkanlar’da uluslararası siyasi kutuplaşma devletler nezdinde genelde Batı yanlısı bir şekilde değerlendiriliyorsa da Rus yanlısı yönetimler mevcudiyetini koruyor. Bosna-Hersek’in sınırları içinde yer alan Özerk Sırp Cumhuriyeti bunun bariz örneği olarak göze çarpıyor. Sırbistan Rusya’ya kâh Rusya’ya kâh Avrupa’ya göz kırpıyor.

Hırvatistan Avrupa Birliği ülkesi olarak Rusya’ya sempatik mesajlar göndererek Birlik’te Macaristan’dan sonra gedik açan diğer bir ülke oluyor. Küresel jeo-stratejik hamleler Balkanlar’daki dengeleri derinden etkiliyor.

Bölgede yaşayan halkların refleksi ise daha şiddetli. Gerçekliğin böyle olmasında ülkelerin etnik durumları, etnik kökenlerle bitişik inanç yapıları ve mevcut sosyolojilerinin etkin nedenler olduğunu söyleyebiliriz. Tam bu noktada teo-strateji başlığı önem kazanıyor.

Dini inançların etnik yapıyla bir anıldığı Balkan coğrafyasında halkların tavırları diyanetlerin ve kiliselerin tavırlarına göre şekil alır. Örneğin Ukrayna-Rusya Savaşı çıkmadan üç sene önce İstanbul Patrikhanesi Ukrayna ve Karadağ Kiliselerinin bağımsızlıklarını tanıyarak aslında gerilimi yükseltmişti. O zamanlar Rusya Ukrayna’ya en yüksek seviyede tepki göstermiş, Karadağ’da ise Rus motosikletli grupları uzun konvoylar oluşturmuşlardı. Hatta Karadağ’da polis ve Sırp yanlısı bir grup arasında kısa süreli çatışma bile yaşanmıştı.

Kuyumcu terazisi hassasiyetine sahip bölgede atılan en basit adımlar çatışmaya dönüşebilmekte bütün bir istikrarı tehdit etmektedir. Kosova-Sırbistan sınır sorunu ve gümrük vergisi meseleleri, Kuzey Makedonya’da polis güçleriyle Arnavut kökenli vatandaşlar arasında birkaç sene önce yaşanan çatışmalar, Bosna-Hersek’teki kırılgan süreç hepsi bölgeyi dikkatle takip etmeyi ve gerekli adımları atmayı gerekli kılmaktadır.

Avrupa, Rusya ve Türkiye arasındaki geçiş noktası olan Balkanlar, Batı için tampon bölge olarak değerlendirilmekte güneyden ve doğudan gelen tehditlerin önleneceği durak olarak kabul edilmektedir. Batı merkezli sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve Evanjelizm ve Cizvit kökenli dini gruplar ABD ve Avrupa’nın soft power'ını oluşturmaktadır.

Rusya için Balkanlar sıcak denizlere inmenin ve jeo-politik denklemde elini güçlü tutmanın üs merkezlerindendir. Nitekim Rusya’ya bağlı Çeçenistan'ın başkanı Ramazan Kadirov Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek'in güncel meselelerine ilişkin provokatif hareketlerde bulunabiliyor.

Türkiye içinse durum sadece basit bir stratejik bölge konumuna indirgenemez. Zira yüzlerce yıl bölgeyi idare etmiş Türkler Balkanlar’da ve Rumeli coğrafyasında bıraktıkları bakiyeyle asli unsurlardandır. Milyonlarca soydaşı ve dindaşıyla birlikte Trakya ile Balkanlar’ın parçasıdır.

2019 yılında gerçekleşen, Türkiye, Rusya ve Çin’in Balkanlar’da nüfuzlarını artırmasının önüne geçmek için düzenlenen Batı Balkan Zirvesi’nden bahsetmemek olmaz. Aslında ne Çin ne de Rusya Türkiye kadar büyük etkide bulunabilecek durumda değil. Çin binlerce kilometre uzakta, Rusya’nın oynayabileceği Slav ırkları ve Ortodoksluk kartı sanıldığı kadar güçlü değil. Diğer yandan Türkiye bölgenin içinde coğrafi olarak bulunması, Türkiye denildiğinde milyonlarca kişinin aynı yürekte bulunması nedeniyle diğerlerinden farklı değerlendirilmeli.

Yüzlerce yıllık derin bağlar, inanç birliği ve hâlâ Türkiye’yi anavatan gören milyonlar göz önüne alındığında Balkanlar, Türkiye’nin yaşayan bir parçası.

Türkiye’nin -mevcut koşullarda tarih ve uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında- bölgede, Rusya’dan, Çin’den, ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazla söz hakkına sahip olduğu açıktır.

Türkiye Balkanlar’da dengelerin ve barışın tesisinde aktif rol almalı tam saha pres yaparak her sahada elini güçlendirmelidir. Aksi halde önümüzdeki süreç Batı sınırlarımızın Edirne’den başlamasına neden olur ki bunu hiçbirimiz istemeyiz. Gözleri Türkiye’den başkasını görmeyen soydaş ve akrabalarımızı farklı güç odaklarının etki alanına bırakamayız.

Ukrayna Savaşı’yla zahir olan Batı ve Rusya mücadelesinin yarın nerelere sıçrayacağını tam olarak öngöremesek de en yakın yerlerin şimdiden etkilendiğini söylemek mümkün. Rusya aralıklarla Moldova-Trans Dinyester üzerinden Balkanlar’daki stabil durumu tehdit ediyor. Avrupa ise askeri ve siyasi varlığını artırma peşinde. Türkiye’nin ise her alanda etkinliğini daha fazla artırmaması için hiçbir neden yok.