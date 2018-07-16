Trump şovenizmi, İngilizleri çileden çıkardı

Osman Hulusi Boyraz - Londra

ABD Başkanı Trump dört günlük Birleşik Krallık ziyaretini bugün tamamlayarak birkaç saat önce Finlandiya’ya gitmek üzere yola çıktı. Trump’ın ziyareti için öncesinden ‘’el bombası’’ ya da her an patlayabilecek bir ‘’saatli bomba’’ tanımını yapmak pek de yanlış olmazdı. Nitekim öyle de oldu ve Trump kendisinden beklenen ‘’kabalıkların’’ hepsini eksiksiz yaptı, buna karşın İngilizlerse alışık olmadıkları bu tavra karşı adeta öfke kustu.

Trump’ın kendine özgü megaloman tarzı, bütün dünyadaki siyasetçilerin kendisinden çekinmesine neden olan bir durum. Zira hassasiyetin oldukça yüksek olduğu bu tür lider buluşmalarında, her iki taraf da karşısındakine kibarca üstünlük göstermenin yollarını bulmaya çalışır ve vücut dilini de ona karşı kullanır. Ancak Trump bunun aksine oldukça düz bir vücut diliyle, karşısındakini fiziksel olarak ezmeye çalışarak yapıyor. İngiltere ziyareti için de bu durumun yaşanacağı ön görülüyor, Başbakan May’e karşı yapılabilecek bir tavır kısmen tolere edilse bile Kraliçe kırmızı çizgi olacaktı. Nitekim resmi törende, Kraliçe ile beraber yürümesi gerekirken onun önünden yürüyen ve ona karşı, kraliyet adabı bir yana temel centilmenlik kurallarını bile esirgeyen bir Trump, İngilizlerin kabullenebileceklerinin çok daha ötesine geçmişti bile.

İNGİLİZLER İŞLERİNE BAŞKALARININ BURNUNU SOKMASINI SEVMEZLER

Dünyadaki bir çok yere parmağını karıştıran ve burnunu sokan İngilizler, iş kendilerine gelince bu durumu asla kabullenmezler. Trump da onları kabullenemeyecekleri yerden kaşıdı. İngiltre’nin sağlık sistemini eleştirdi, Brexit politikalarını yanlış bulduğunu söyledi, bunun üzerinden Başbakan May’i oldukça küçümseyerek eleştirdi. Dahası resmi ziyaretle konuğu olduğu bir başbakanın yerinde bir başkasının olması gerektiğini daha o ziyaret bitmemişken açıklayıp, İngiltere’nin içinde, İngiltere’nin içişlerine müdahale konusunda çıtayı çok yüksek bir noktaya çıkardı.

THERESA MAY’İN ÇARESİZLİĞİ

Başbakan May, Trump’ın ziyareti sırasında bilinçli olarak devirdiği bütün çamlara karşı sessiz kalıp olanları yutmak durumunda kaldı. Bu çaresizlik birçok farklı nedenden ileri geliyor. Bunların başında kendi kabinesinde ve iktidarında yaşadığı ve yaşattığı zaaflar geliyor. Mesela, Brexit referandumunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmesinin ardından henüz dişe dokunur bir ilerlemenin kaydedilememesi, May’in hanesine çok büyük bir eksi olarak yazılmış durumda. Diğer taraftan, Brexit sonrası ülkede yaşanan sıkıntıların İşçi Partisi’ne güç kazandırmasını engellemek için Brexit konusunda ayak sürürken, hem İşçi Partisi’ne giden desteğin önünü kesemediği gibi kendi partisinin de desteğini kaybetmeye başladı. İktidarına güç kazandırmak için yaptığı erken seçimde de neredeyse iktidarı elinden kaybetmeyle yüz yüze kalması, May’i iyice zor duruma soktu. Bir diğer taraftan, Brexit’in mimarlarından olan ve sonrasında Dışişleri bakanı olarak kabinede yer alan Boris Johnson’un başbakanlık hevesinin de önüne geçemedi. Geldiğimiz noktada, geçen hafta hem Johnson’un hem de Bexit Bakanı David Davis’in istifaları, May’in büyük çaresizliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

MAY’İ ZİYARET EDEN TRUMP’IN BORİS JOHNSON’ LA FLÖRTÜ

Tüm bunlar yaşanıyorken, geçtiğimiz hafta istifa eden ve gözünü başbakanlığa diken Boris Johnson’a ABD Başkan’ı Trump’tan açık destek geldi.

Trump, İngiltere’nin Brexit performansını eleştirirken sözü Johnson’a getirip, onun başbakanlığa ne kadar yakışacağını dile getirdi. Siyasi nezaket açısından da, resmi ziyaret sırasında, ziyaret edilen bir başbakanın yerine başka bir ismin ne kadar yakışacağını söylemek de ancak Trump’ın yapabileceği bir nezaketsizlik olarak tarihe geçmiş oldu.

İNGİLTERE TRUMP’A ÖFKE KUSTU

İngiltere’nin resmi makamlarında tüm bunlar yaşanıyorken, İngiltere medyası ve toplum, Trump’a adeta öfke kustu. Trump’ın ziyareti boyunca başkent Londra’da toplanan on binlerce kişi, ABD başkanına çok sert tepki gösterdi ve Trump’ı ağır bir üslupla resmetti.

Londra meydanlarında Trump eylemleri sürerken, İngiliz medyası da boş durmadı. Daily Mirror gazetesi, Trump için attığı ‘’Bu ne cüret’’ manşetinin altını şu ifadelerle dolduruyordu, ‘’ Ülkemizi aşağıladın, sağlık sistemimize saldırdın, Kraliçemize saygısızlık ettin, ‘özel ilişkimizin’ altını oydun, başbakanımızı küçük düşürdün, ardından da gidip böbürlenerek Churchill’in koltuğuna oturdun’’.

Independent gazetesi ise, Kraliçe 2. Elizabeth ve Başbakan May’e saygısızlık eden Trump’ı ‘’şovenist bir domuz’’ olarak ifade etti.

SIRA PUTİN’DE AMA RÜZGAR BU SEFER BAŞKA YÖNDEN ESECEK

Birleşik Krallık ziyaretini tamamlayan Trump, Finlandiya’ya gitmek üzere yola çıktı. Yarın başkent Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya gelecek olan Trump’ın bu görüşmesi İngiltere’dekinden farklı olacağa benziyor. Zira, Trump Avrupa ve İngiltere ile arasını bozmak için elinden geleni yaparken, Putin ve Rusya gibi iki güçlü figürü yanında görmese bile en azından doğrudan karşısına almak istemiyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:54