AB'nin uzay aracı başarılı gidiyor

Kuyruklu yıldıza inmek için uzaya gönderilen AB'ye ait Rosetta uzay aracı, Mars gezegeni yakınında yapması planlanan kritik manevrayı başarıyla gerçekleştirdi.



Rosetta'nın Mars yakınındaki manevrası coşkuyla karşılandı.

Rosetta uzay aracı, Mars gezegeninin arkasına geçtikten 15 dakika sonra, Avrupa Uzay Ajansı'nın görev kontrol merkezine gönderdi.

Manevranın başarıyla yapıldığını gösteren radyo sinyali, Almanya'nın Darmstadt kentindeki merkezde bulunan yetkililerce alkışlarla karşılandı.

Rosetta'nın 2014'te ''67P/Churyumov-Gerasimenko'' adlı kuyruklu yıldıza inmesi planlanıyor.

Rosetta uzay aracı, hızını artırmak için yaptığı bu manevra ardından biri 2007'de, diğeri 2009'da olmak üzere Dünya yakınında iki benzer manevra yapacak.

Rosetta'nın yanından geçtiği gezegenlerdeki yer çekimini bir tramplen gibi kullanarak yaptığı bu manevralarla, kuyruklu yıldıza inmek için gerekli hıza ulaşması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31