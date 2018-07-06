Adalet Divanı Müslümanları üzdü

Uluslararası Adalet Divanı'nın, Bosna Savaşı'yla ilgili olarak Sırbistan'a yönelik aldığı karar, Bosnalı Müslüman liderleri hayal kırıklığına uğrattı. Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı, Sırbistan'ın soykırımdan doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'nin Müslüman üyesi Haris Silayciç Uluslararası Adalet Divanı'nın eksik bir karar aldığını söyledi.

Ancak Haris Silayciç yine de, Sırbistan'ın soykırımı önlemekte başarısız olmaktan suçlu bulunduğunu vurguladı.

Silayciç bu nedenle Sırbistan'ın soykırımdaki sorumluluğunu kabul etmesi gerektiği görüşünde.

Sırbistan'ın Batı yanlısı cumhurbaşkanı Boris Tadiç halihazırda ülkesinin yaşananlardaki sorumluluğunu kabul etmiş durumda.

Fakat Sırbistan'da milliyetçi birçok çevrenin soykırımı inkara etmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Dava bir ilkti

Uluslararası Adalet Divanı ilk kez bir ordunun ya da hükümet yetkililerinin değil, bütünüyle bir ülkenin soykırımla suçlandığı bir davada hüküm verdi.



Srebrenitza'da yaklaşık 8000 Boşnak katledilmişti

Kararın gelecekte benzer başka davalar üzerinde önemli etkileri olacağı vurgulanıyor.

1992-1995 arasındaki Bosna Savaşı sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bosna, Sırbistan'ı bölgedeki Müslüman ve Hırvatların etnik temizliğe tabi tutulması için planlar yapmakla suçlamıştı.

Sırbistan'ı, Cenevre Sözleşmelerini ihlâl ederek etnik temizlik yapmak ve vatandaşlarını ortadan kaldırmakla suçlayan Bosna iddialarını özellikle 1995 yılındaki Srebrenitsa Katliamı'na dayandırıyordu.

Mülteciler için güvenli bölge ilan edilmiş olmasına rağmen Sırp askerlerin bölgeyi ele geçirerek sekiz bin Müslümanı öldürdüğü olayın, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen soykırım tanımına uyduğu daha önceden kabul edilmişti.

Sırbistan ise soykırım suçlamalarını reddederek, olayların bir iç savaş sonucu meydana geldiğini savunuyordu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Sırbistan'ın "olaylardan sorumlu olmadığı" şeklindeki hükmü, Bosna'nın savaş için tazminat talep etmesini de engellemiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31