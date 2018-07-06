Belediye aracı

Havaalanı Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesindeki durakta yolcu indirdikten sonra hareket eden Eminönü-Esenler hattındaki 92-468 numaralı İETT otobüsü, kimlikleri belirsiz kişilerce durduruldu.



Terör örgütü PKK/Konrga-Gel lehine slogan atan kişiler, otobüs şoförü Mehmet Ali Öztürk'ten yolcuları indirmesini istedi. Yolcuların inmesinin ardından otobüse molotofkokteyli atan kişiler, daha sonra kaçtı.



Otobüste çıkan yangın, Bağcılar itfaiye ekiplerince söndürüldü. İETT otobüsü, saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.

Polis, saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 23:13