Hocalı Katliamı 15. yıl dönümünde

Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen sivil katliamın 15. yıldönümü, tüm dünyada olduğu gibi Moskova'da da Azeri diasporası tarafından düzenlenen matem gecesiyle anıldı.

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Azerbaycanlılar Kulübü'nün teşebbüsüyle Moskova'da Girişimciler İttifakı'na ait konferans salonunda düzenlenen geceye 500'e yakın kişi, diğer milletlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Gece, Hocalı soykırımını anlatan fotoğraf sergisi izlenimi ile kitap ve broşürlerin dağıtımıyla başladı. Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından gecenin açılış konuşmasını yapan Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Azerbaycanlılar Kulübü Başkanı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Hocalı soykırımını insanlık tarihinin en acı sayfalarından biri olduğunu söyledi. Aliyeva, Ermeni vahşetini ortaya koyan bu korkunç facianın kesinlikle unutulmayacağını ve sorumluların mutlaka hesap vermeleri gerekeceğini de söyledi.

Hocalı katliamıyla ilgili slayt ve film parçalarının izlenime sunulduğu gecede konuşma yapan Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu ise, kendi dede ve ninesinin mezarlarının Hocalı yakınındaki bir köyde bulunduğuna dikkat çekerek, "Hocalı soykırımıyla ilgili konuşmaları dinlemek benim için gerçekten çok zor. Çünkü babamın dünyaya göz açtığı bu topraklar, benim için ayrı bir anlam taşıyor. Hocalı faciası, Azerileri bir millet olarak birleştirdi. Artık biz eskiden olduğu gibi zorluklara hazırlıksızlara uğrayan Azeriler değiliz. Bağımsız devlete sahip ve güçlü bir halkız. Hocalı olayının hesabını mutlaka soracağız" dedi. Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Versiya'nın köşe yazarlarından Orhan Cemal ise, Rusya'nın Karabağ savaşında Ermenileri desteklediğini belirterek "Özellikle Hocalı katliamında Rus askerleri de sivil Azerilere karşı işkence olaylarına karıştı. Bundan dolayı Rusya, halen Hocalı faciasını duymazlıktan gelmektedir. Çünkü Rusya'nın Ermenilerle birlikte yaptığı bu vahşetin hesabını vermesi pek kolay değil. Bu korkunç olay, tüm dünya Azerilerini düşmana karşı birleştirmelidir" diye konuştu. Gecenin sonunda "Feryat" filmi izlenime sunuldu. VİYANA'DA YÜRÜYÜŞ GÖSTERİSİ Viyana Westbanhof tren garı önünde toplanan yüzlerce Azerbaycanlı ve Türk gurbetçi ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri Viyana'da Ermenistan Büyükelçiliği'ne kadar yürüyerek Hocalı katliamını protesto etti. Azerbaycan-Türkiye-Avusturya Kültür Derneği'nin (AZER-ATA) organize ettiği yürüyüş çerçevesinde Ermenistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı. Katliamı lanetleyen Almanca pankartlar ve Hocalı'da hunharca katledilen çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, sloganlar attı. Gösteride onlarca kişinin taşıdığı büyük bir Türk bayrağı da yer alırken, Avusturya polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Yürüyüş sırasında Ermeniler, göstericilere sataşarak olay çıkarmaya çalışsa da gösteri olaysız sona erdi. AZER-ATA Başkanı Orhan Çiftçi, Ermeni Büyükelçiliği önünde yaptığı konuşmada, "Yakın tarihte Ermenilerin gerçekleştirdiği Hocalı katliamını dünyaya duyurmak için her yıl bu yürüyüş düzenleniyor. Azerbaycanlı ve Türkiye'den kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. Bu yıl hazırladığımız broşürleri halka dağıtarak, katliamı duyurmaya çalışacağız" dedi. 26 Şubat 1992 tarihinde Rus ordusunun 366'ıncı birliğinin de desteğiyle Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni guruplar, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azeri'yi hunharca katletmişti. Katliamın ardından yapılan araştırmalarda çocuklarda dahil pek çok kişinin işkenceyle öldürüldüğü belirlenmişti.

İSTANBUL'DA KATLİMA PROTESTO EDİLEREK ANILDI Hocalı katliamı, Taksim'de bir grubup tarafından yapılan protesto gösterisiyle anıldı. Taksim Gezi Parkı'nda toplalan kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirilen gösteriye Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile katliamı anlatan fotoğraflar bulunan yaklaşık 500 kişi katıldı. "Katil Koçaryan" diye slogan atan gurup omuzlarında temsili olarak tabut ve içinde kanlar içinde bir bebeğin de bulunduğu siyah bir beşik taşıdı. Protesto gösterisinde açıklama yapan Azerbaycanlılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Timur Selçuk, silahlı Ermeni çetelerinin Azerbaycan Türklerine yaptıkları katliamı anlatmak için biraraya geldiklerini söyleyerek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi katlettiler. Ermeniler silahsız, savunmasız, masum çocuklarımızı işkence yaparak öldürdü. Hocalı faciası, son yüzyılın en acımasız, en vahşice ve planlanarak uygulanan soykırımıdır. Yalnız bir gecede 613 kişi katledildi. Hocalı katliamı soykırım değil de nedir?" dedi. Dünyanın bu katliama karşı sessiz kaldığını dile getiren Selçuk, Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyeceklerini ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yalnız olmadığını söyledi. (Doğan Haber Ajansı)

KATLİAM BERLİN'DE PROTESTO EDİLDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) önünde, protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya Azerbaycan Federasyonu tarafından düzenlenen gösteriye, Azeri derneklerinin yanı sıra Berlin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Berlin Türk Cemaati de (TGB) destek verdi. Almanya Azerbaycan Federasyonu Başkanı Nusret Delbasteh, dünyanın Hocaali katliamını soykırım olarak kabul etmesi, katliamı yapanların uluslararası mahkemelerde yargılanması ve Karabağ'dan sürülen Azerilerin ana vatanlarına dönmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hocaali katliamının insanlık dışı bir olay olduğunu ifade eden Delbasteh, 25 ve 26 şubat 1992'de Ermeni birliklerinin yaptığı katliamda masum insanların öldürüldüğünü kaydetti. Delbasteh, BM, Avrupa Parlamentosu, Alman Federal Meclis Başkanlığı, AB Komisyonu Başkanlığı, TBMM, Alman Federal Meclis Kafkasya Komisyon Grubu ve Ermenistan Büyükelçiliğine de katliamı anlatan birer mektup göndereceklerini sözlerine ekledi.

Katliamı gözler önüne seren fotoğrafların taşındığı gösteride, katledilen yaklaşık 600 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

BBP HOCAL KATLİAMI SOYKIRIM SAYILMALI

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 26 Şubat 1992 günü Ermenilerin Azerbaycan'nın Hocalı kentinde yaptıkları katliamın "soykırım" olarak tanınmasını istedi.

Yazıcıoğlu, 26 Şubat Hocalı katliamının yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda; 26 Şubat 1992'nin, Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olduğunu, Ermeni diasporasının, bir taraftan sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'yi suçlarken, diğer taraftan da 26 Şubat 1992'de 613 sivil Azeri'yi öldürdüğü Hocalı katliamını örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Yazıcıoğlu, 2005 yılında, Hocalı katliamının "Soykırım" olarak tanınması istemi ile TBMM Başkanlığı'na bir mektup gönderdiğini ancak, beklediği ilgiyi görmediğini söyledi

IĞDIR BELEDİYESİ LAHEY'DE HOCALI KATLİAMI KONFERANSI DÜZENLEYECEK

Iğdır Belediyesi, Hollanda'nın Lahey kentinde "Hocalı Soykımı ve Yakın Tarihte Türklere Yapılan Katliamlar" adı altında konferans düzenleyecek.

Iğdır Belediyesi, 26 Şubat 1992 yılında Ermenilerin Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde yaptıkları katliama ilişkin konferans düzenleyecek. Lahey'de düzenlenecek olan konferansa çok önemli isimler katılacak Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir, emekli Orgeneral Necati Özgen, Prof. Dr. Yakup Mahmudov, Doç Dr, Kerim Şükürov, Araştırma Görevlisi Yalçın Sarıkaya, Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, Prof. Dr. Havva Mehmedova, Öğretim Görevlisi Aslantürk Akyıldız ve Sefa Yörükel konferansta konuşma yapacak. Konferansa ilişkin açıklamada bulunan Iğdur Belediye Başkanı Nurettin Araz, "Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de bulunduğu için sesimizi buradan duyurmak istiyoruz. Bu soykırımı, bu katliamı tüm dünyaya duyuracağız" dedi. Konferansın Lahey'de düzenlenmesinin bir başka gerekçesinin Lahey'de 2 bine yakın Iğdırlı olmasına bağlayan Araz, Ermenilerin, konferansın Lahey'de yapılmasına karşı çıktığını iddia etti.



Araz, "26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni askeri birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı yapılmış, 613 insan hunharca katledilmişti. Olaylar sırasında 478 insan yaralandı. Bin 275 Azeri Türkü de esir alındı. 150 kişi ortadan kayboldu. Katledilenlerden 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i ise yaşlı insanlardı. 8 aile tamamen katledildi. 25 çocuk, hem anne, hem de babasını kaybetti. Esir olan çocuklar tecavüze uğradı. Bir çok savunmasız insan uzuvları diri diri kesilmek üzere akıl almaz işkencelere maruz bırakıldı. Esir alınmış 68 kadından ve 26 çocuktan bugüne kadar haber alınamadı. Her yıl Şubat ayının 26'sı Azerbaycan Türkleri'nin soykırım günü olarak anılıyor" dedi.

Öte yandan konferansa Azerbaycan'dan 4 milletvekilinin katılacağı açıklandı.





Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31