İsrail'in Yahudi olmayan ilk başkanı

İsrail'in tarihinde ilk kez bir hafta süreyle de olsa devlet başkanlığı görevinin bir Dürzi tarafından yürütüleceği bildirildi.

İsrail'in Yahudi olmayan ilk başkanı

İsrail devlet başkanlığına vekalet eden parlamento (Knesset) Başkanı Dalia Yitzik'in salı ABD'ye bir haftalık resmi ziyarette bulunacak olmasından, merkezdeki Kadima partisinden Dürzi milletvekili Majallie Whbee, devlet başkanlığına bir hafta vekalet edecek.

Hakkında ırza geçme, cinsel taciz, adaleti engelleme ve yalancı tanıklık suçlamaları bulunan İsrail Devlet Başkanı Moşe Katzav, geçen ay sonunda görevinin 3 ay süreyle askıya alınmasını istemişti. İsrail'de Bedevilerle birlikte 80 bin kişilik bir Dürzi toplumu bulunuyor. Bunlar İsrail ordusunda askerlik yapan tek Araplar. İsmaili tarikatına bağlı olan ve sayıları 300 bini bulan Dürziler, çoğunlukla Suriye, Lübnan ve İsrail'de yaşıyor.

AA
Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Senegal Devlet Başkanlığı seçimi
Senegal Devlet Başkanlığı seçimi
  1. Arşiv