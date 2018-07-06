'Kerkük Küçük Irak'tır'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) parti genel merkezinde toplandı.

Başbakan Erdoğan, toplantıya girişinde gazetecilerin ''Barzani'nin 'Kerkük Kürt kentidir' şeklinde bir açıklaması oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yanıtlarken, ''Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, açıklamanın çok yanlış olduğunu'' belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

''Kerkük'ün tarihi iyi incelendiği zaman, merkeziyle, kırsalıyla nasıl bir şehir olduğu ortadadır. Kerkük küçük bir Irak'tır, asla bir etnik unsurun tapulu malı değildir. Böyle bir yaklaşım tarzı da Irak'ın geleceği için çok yanlıştır. Bu, Irak'ta barışa, sevgiye, kardeşliğe gölge düşürür diye düşünüyorum. O konuda yapılacak açıklamaların da çok dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum.''

Başbakan Erdoğan, ''Irak'a gideceğinize dair haberler vardı, Irak'a gidecek misiniz, giderseniz kiminle görüşeceksiniz?'' sorusunu yanıtlarken de böyle bir hazırlık, ya da programın söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan, ''Belki teknik heyetler bazında böyle bir çalışma olabilir. Ama liderler bazında böyle bir şey söz konusu değil'' diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31