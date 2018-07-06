Senegal Devlet Başkanlığı seçimi

Devlet başkanlığı seçiminde oy verme işleminin başladığı ülkede yaklaşık 5 milyonu kadar kayıtlı seçmen bulunuyor.

7 yıldır devlet başkanı olan Wade bu seçimin de favorisi.

İlk sonuçların yarın alınması beklenirken, adaylardan birinin ilk turda devlet başkanı seçilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor.

Başkent Dakar'da oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, okullar ve kamu kurumlarındaki kurulan sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu.

7 yıldır devlet başkanı olan Abdulaye Wade "ilk turda seçimi kazanacağından emin olduğunu" söylüyor.

Aralarında eski müttefiklerinin de bulunduğu diğer 14 aday ise, seçimlere hile karıştırılmasından endişe ettiklerini ileri sürdü.

Diğer adaylar, bu nedenle seçimi ilk turda Devlet Başkanı Wade'nin kazandığının ilan edilmesi durumunda sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

Senegal sık sık askeri darbelerin yapıldığı Afrika'da, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan beri askeri darbe olmamış bir ülke olarak öne çıkıyor.

Senegal'de daha önce 7 yıl olan devlet başkanlığı süresi, anayasada yapılan bir değişiklikle 5 yıla indirildi.

Wade'nin en önemli rakiplerinden biri, 2004 yılında başbakanlık görevinden aldığı eski müttefiki İdrissa Seck.

Seck, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Wade ile ittifak yapmayacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31