Talabani: PKK ile görüşmemiz oldu

Bölgedeki Kürt televizyonlarının geniş olarak yayınladığı habere göre, Talabani'nin, karargahının bulunduğu Süleymaniye kenti yakınlarında bulunan Dokan kabasında düzenlediği toplantıya Bölge Hükümeti başbakanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakan Yardımcısı Berham Salih de katıldı.

Talabani, gazetecilerin Türkiye ile ilişkiler konusundaki soru üzerine, Türkiye ile dostane ilişkilerimizin olmasını istiyorum. IKYB ve IKDP hiçbir zaman PKK'yı Türkiye'ye karşı desteklememiştir dedi.

PKK İLE GÖRÜŞTÜK

Cumhurbaşkanı Celal Talabani, bir başka soru üzerine Türkiye'nin terör örgütü PKK ile sürdürdüğü mücadeleye destek verdiklerini bildirirken, Eğer tarihe dönüp bakarlarsa PKK'ya karşı Türkiyeye yardım ettiğimizi görürler. Kimse bunu çarpıtmasın dedi.

Talabani, terör örgütünün temsilcileriyle görüşmeleri olduğunu kabul ederken, PKK ile barış için diyalog kurduklarını öne sürdü. Talabani, Bu görüşmeleri son zamanlarda da yaptık. Ancak bu görüşmeler örgüte barış yolunu göstermek için yapılmış bir diyalogdur. Akan kanın durması için diyalog yolunu kullanmak gerekir. Bunun başka bir yolu yoktur. Biz de bu sorunu diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz diye konuştu.

KERKÜK IRAK'IN İÇ SORUNUDUR

Celal Talabani, bir başka soru üzerine de Kerkük'ün Irakın iç sorunu olduğunu Türkiye dahil hiçbir ülkenin sorunu olmadığını söyledi. Talabani, Irak Başbakanı Dr.Nuri El-Maliki'nin Kerkük'ün kaderini belirleyecek olan Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesinin uygulanmasını desteklediğini ve bu sorunu kendisi gibi Irakın iç sorunu olarak gördüğünü ekledi.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNE KARŞIYIZ

IKDP lideri ve Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani de, bir gazetecinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin önümüzdeki Nisan ayında Kuzey Iraka ve özellikle Kandil Dağına yönelik operasyon düzenleme olasılığı bulunduğunu söylemesi üzerine, Türkiyenin Kuzey Irak'a yönelik yapacağı her türlü askeri operasyona karşı olduklarını bu konuda ABDyi de bilgilendiklerini söyledi.

Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31