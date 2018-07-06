TGTV Irak'taki olaylardan kaygılı

TGTV, yönetim kurulu başkanı Necmi Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamda Irakta son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kaygılarını dile getirdi. Açıklamada, Iraktaki asıl problemin kaynağının işgal olduğu belirtilerek, işgal nedeniyle Irakta yüz binlerce masum insanın öldüğü, milyonlarca insannın da göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Ülkenin ilim adamlarının, doktorların, alimlerin ve yetişmiş insanların suikastlar ile yok edildiği hatırlatılan açıklamada şunlara yer verildi: " Irakın milli varlığına dair ne varsa yağmalanmıştır. Öte yandan, yapılan seçimlerin ardından planlı bir şekilde belirli kesimlerin siyasi sürece dahil edilmemesi nedeniyle ülkede belirli grupların temsil edildiği bir hükümet kurulmuştu.

Dünya ve Türkiye kamuoyu, işgalin olduğu bir ortamda seçilmiş olması hasebiyle sınırlı ölçüde çalışma yapabilecek Irak Hükümetinden, en azından Irakın milli bütünlüğünü korumak, ortak mutakabat sağlamak yönünde çalışmalar yapmasını beklemekteydi. Ancak ne yazık ki Irak Hükümeti, şimdiye kadar genel olarak taraflı davranarak işgalcilerin, belirli kesimlerin, belirli grupların ve oluşumların programlarını uyguladı."

Sadıkoğlu açıklamasında, Türkiye'deki sivil ve resmi mercilerden bölgeye duyarlı olunması çağrısı yaparak, Irak hükümetinin gelinen noktada beklenen somut adımları atmadığını kaydeetti.

Sadıkoğlu açıklamada şunları belirtti:

"Kuzey Irakta yaşanan gelişmeler noktasındaki taleplerini göz ardı eden Irak Hükümeti, gelinen noktada beklenilen somut adımları atmadı. Iraktaki güvenlik ve istikrar ortamı daha da bozularak tam bir kaos halini alırken, başta BM, UNESCO, Amnesty International gibi kuruluşlar olmak üzere birçok uluslararası bağımsız insan hak ve hukuk teşkilatlarının Irak Hükümetine bağlı güçler ile desteklediği milis güçlerin işledikleri hukuksuzluklar, cinayetler ve suikastlar ile ilgili belgeleri ve raporlarıyla ilgili dünya kamuoyuna yönelik tatmin edici bir açıklama yapılamadı.

Samra Köyünde, Rutba Şehrinde, Hayfa Caddesinde, İshakide, Fadl bölgesinde ve Irakın daha birçok bölgesinde işlenen katliamlar; son olarak Aşura günü Necefte sözde direnişçi diye adlandırılan içlerinde çocuk, kadın ve yaşlı sivillerin de bulunduğu yüzlerce insanın işgalciler ve Irak Hükümet güçlerince dünyanın gözü önünde katledilmesi halen Türkiye halkının zihinlerinde taze olarak duruyor.

Temel hedefi vatanını işgal eden güçlere karşı direnen tüm grupları yok etmek olan sözde Yeni Güvenlik Planı adlı planın yürürlüğe konulması ile birlikte korkulan gerçekleşti.

Güvenilir ve bağımsız haber kaynakları bu planla birlikte işgalciler, Irak hükümet güçleri ve milislerin Bağdatta belirli bölgelerde hiçbir ayırım yapmaksızın helikopterler, havan topları ve ağır makineli silahların da kullanıldığı saldırılar nedeniyle binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini, sokağa çıkılamaması nedeniyle yaralıların hastanelere götürülemediğini, elektrik ve su kesintileri nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini haber veriyor."

İŞGAL KALKSIN

Irak'ta gelinen noktanın dehşet verici bir durum arz ettiği vurgulanan açıkalmada şunlar aktarıldı: " Son haftalarda yaşanan ve dünyada infiale neden olan bazı çok acı hadiselere şahitlik etmekteyiz.

Kardeş Irak halkının ırzını ve namusunu ayaklar altına alan, kendi halkını işgalcilerle birlikte yok etmekten çekinmeyen, belirli kesimlere karşı bir tasfiye politikası yürüten Irak Hükümetinin meşruiyeti gelinen noktada tartışmalı bir durum arz etmektedir.

Ülkemiz genelinde bünyesindeki 100 üye kuruluş ve bunlara bağlı 750den fazla şubesiyle Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) her zaman dile getirdiği gibi bir kez daha şunu dile getirmektedir: Irak halkının hür ve bağımsız iradesinin tam olarak yansıması ancak ve ancak işgalin sona erdirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu bağlamda İngiltere ve Danimarkanın Iraktaki askerlerini geri çekme düşüncesinin, işgalci ABD güçlerinin de çekilmesi ile tamamlanmasını arzu etmekteyiz."

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31