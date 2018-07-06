Trilyonluk silahlar terörü bitirmez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu bölgedesinde barışın hakim olması ve insanların ekonomik refaha kavuşmalarını istediklerini dile getirerek, 1 trilyon doların silahlara harcandığı bir dünyada biz küresel terörü ortadan kaldıramayız dedi.

Başbakan Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Hilton Oteli'nde düzenlenen 8. Cidde Ekonomik Forumu'na onur konuğu olarak katıldı.

Başbakan Erdoğan, forumun açılışında yaptığı konuşmada, forumun bölgede hayırlı neticelere vesile olmasını diledi.

Her türlü aşırılığın, hoşgörüsüzlüğün, fanatizmin ve baskıcı anlayışların, değişimin önündeki direnç noktaları olduğunu bilerek sevgiyi, uzlaşıyı, diyaloğu ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak gerektiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, aksi halde, tahammülsüzlük ortamında ne gelişme olabilir ne de değişim ve reform diye konuştu.

Bölgenin ve İslam dünyasının, hak ettiği barış ve refah ortamına bir an evvel kavuşması için ortaya koyduğu çabaları gönülden desteklediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aktif rol üstlenmeye devam edeceğini bildirdi. Barış ortamı olmadan refahı sağlamanın zor olduğunu ifade eden Erdoğan, refah ve adaleti yaygınlaştırmadan barışı kalıcı kılmanın da zor olacağını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

Hepimizin gönlünde yatan, bölgemizde barışın hakim olması ve insanlarımızın ekonomik refaha kavuşmalarıdır. Bölgemizin bugününün ve yarınının nasıl şekilleneceği hakkında en büyük sorumluluk, bizlere düşüyor. Çocuklarımız hala savaş, hastalık ve yoksulluk nedeniyle ölüyorsa vebali bizlerin boynundadır. Çocuklarımız hala yoksulluk, cehalet ve bunun neticesi olan çatışma kültürünün etkisi altında kalıyorsa, gelecekten beklenti ve ümitlerini yitiriyorsa, yapacak daha çok işimiz var demektir. Bu nedenle özellikle yaklaşık bir rakam olarak söyleyeyim, 1 trilyon doları savunma harcamaları olarak ayıran bir dünyada küresel barıştan bahsedemeyiz ve silahların olduğu yerde bir diplomasiden de bahsedemeyiz. Diplomasi masada olur, masa ortadan kalktığı anda diplomasi ortadan kalkmış demektir. 1 trilyon doların silahlara harcandığı bir dünyada biz küresel terörü ortadan kaldıramayız. Açlık, sefalet, yoksulluk... Bunların en önemli hedefi, teröre altyapı oluşturmaktır.

Bunun altyapısını ortadan kaldırmakta başta siyasiler olmak üzere herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Erdoğan, en önemli savaşı el ele vererek cehalete karşı yapmak gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, bunun için de gerek ekonomik gerek siyasi alanda en doğru kararları vermek zorunda olduklarını vurgulayarak, ekonomik gelişmelere değindi. Sağlıklı bir yapıya kavuşmak için matematiksel doğru veya yanlışın olmadığını, bunu çok farklı etkenlerle ele almak gerektiğini dile getiren Erdoğan, bir ülkede başlangıçta memnuniyet veren bir reformun sonradan memnuniyetsizlik yaratabileceğini, memnuniyetsizlik yaratan bir reformun da daha sonra memnuniyet oluşturabileceğini anlattı. Nesillerin geleceği için çok doğru kararlar alınması gerektiğine işaret eden Erdoğan, ekonominin artık küreselleştiğini vurguladı.