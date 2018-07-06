Üniversiteye intihar saldırısı: 17 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir üniversite kampüsü dışında düzenlenen intihar saldırısında en az 17 kişi öldü.



Güvenlik önlemlerine rağmen Irak'ta şiddet dinmek bilmiyor.

Polis, intihar komandosunun Bağdat İş İdaresi ve Ekonomi Fakültesinin dışında üzerindeki patlayıcıları havaya uçurması sonucu 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ölenlerden çoğunun öğrenci olduğu, üniversiteye girmek isteyen intihar komandosunun, korumalar tarafından engellendikten sonra üzerinde patlayıcıları havaya uçurduğu belirtilmişti.

Bu arada Bağdat'ın merkezinde Kerrada semtinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı bir semtte meydana gelen patlamalarda da en az 10 kişi öldü.

Ebu Dişir'de meydana gelen patlamalara, bölgeye düşen 2 Katyuşa roketinin yol açtığı, olayda 10 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeşil Bölge yakınında meydana gelen bir diğer patlamada da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Bu patlamanın İran Büyükelçiliği'ne 100 metre mesafede bomba yüklü araçla yapıldığı söyleniyor.

Polis, saldırının kent merkezindeki İran Büyükelçiliği'ni hedef aldığını sanmadıklarını ve büyükelçilik binasında bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31