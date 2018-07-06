Yassıada belgeleri kitaplaştırıldı

Başbakanlık Devlet Arşivleri'nin geçtiğimiz aylarda gizliliğini kaldırdığı Yassıada belgelerinden bir kısmı Gazeteci Erdal Şen tarafından incelenerek "Yassıada'nın Karakutusu" ismiyle kitaplaştırıldı.

Tamamen belgelerin referans alınarak kitaplaştırıldığı ilk inceleme çalışması olan "Yassıada'nın Karakutusu" 27 Mayıs darbesi ve sonrasına ait bilinmeyen çok sayıda ayrıntıyı gözler önüne seriyor.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan Yassıada sürecine ilişkin en detaylı çalışma özelliği taşıyan kitap 3 bin 527 bin klasör içinden çıkan 100 binden fazla belgenin incelenmesi sonucu ortaya çıktı.

Zaman Kitap tarafından geçen hafta piyasaya sunulan Yassıada'nın Karakutusu'nda gizli telefon dinleme kayıtları ilgi çekici. Menderes ve arkadaşlarının çektikleri manevi sıkıntıyı dile getirdikleri kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları dilekçeler ilk defa kitapla birlikte kamuoyuna çıkmış oluyor. 202 oturumun duruşma tutanakları arasından Mahkeme Başkanı Salim Başol'un hakaretleri arasından derlenen 70 cümle de Yassıada Mahkemelerinin hukuki boyutunu tartışmaya açacak nitelikte. Adnan Menderes ve diğer siyasilere ait el konulan mektuplar, fotoğraflar ve yazışmalar yaşanan olaylarla ilgili ipuçları veriyor.

Bediüzzaman Said Nursi'nin Menderes'e yazdığı beş mektup, şair Necip Fazıl Kısakürek'in yedi mektubu da tarihi öneme sahip belgeler arasında. Said Nursi'nin Menderes'e "Ayasofya'yı cami yapın"önerisini içeren mektubu ve Doğu'ya kurulacak İslam Üniversitesi için Atatürk'ten imza aldığını açıkladığı mektup yine kitaptaki ilginç bölümler arasında.

ANKA

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 09:31