15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar günü yarın

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava yarın karara bağlanacak.

Darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame 14 Temmuz 2017'de tamamlandı.

İddianamenin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen davanın ilk duruşması, 9 Ekim 2017 tarihinde yapıldı.

Yarın Silivri'de 53'üncü oturumla karara bağlanacak davada mahkeme heyetinin, sanıklarla ilgili verilen hükmünü açıklaması bekleniyor.

Yapılan yargılama boyunca şehit aileleri, gaziler, müştekiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar tüm duruşmaları takip ederek yoğun ilgi gösterdi.

- 39. duruşmada mütalaa açıklandı

Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan 39. duruşmada ise cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürmek" suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar vermek", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bazı sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralamak", "mala zarar vermek", "kamu malına zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülen mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi talep edildi.

"Hakkaniyetli karar vermek istiyoruz"

Mütalaanın açıklanmasından sonra sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulundu. Yargılamanın 52. duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, dosyanın kapsamlı olduğunu ve hakkaniyetli bir karar vermek istediklerini belirterek, kararını açıklamak üzere duruşmayı 12 Temmuz'a ertelemişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 18:44