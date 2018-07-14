7 sivilin katili olan DHKP/C'li İspanya'da yakalandı

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994 yılında 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C üyesi S.G, İspanya'da yakalandı.

7 sivilin katili olan DHKP/C'li İspanya'da yakalandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G,'nin İspanya'da yakalandığı bildirildi.
 

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