7 sivilin katili olan DHKP/C'li İspanya'da yakalandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G,'nin İspanya'da yakalandığı bildirildi.
Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994 yılında 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C üyesi S.G, İspanya'da yakalandı.
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G,'nin İspanya'da yakalandığı bildirildi.