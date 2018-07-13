Adnan Oktar'ın deşifre olan 3 kaçış planı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan kamuoyunda “Adnan hoca” olarak tanınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturma genişletiliyor.

İddialara göre Oktar, Üsküdar'daki villasına gitmeye çalışırken, baskın olduğunu duydu. Bunun üzerine yolunu değiştirdi. Arabada Didem Ürer ile birlikte olduğu öğrenilen Oktar, Üsküdar'dan Kandilli bölgesinde bulunan ve 'Dragos' kod ismini verdiği villasına gitmek istedi. Ancak geri dönerek Beykoz sahile doğru gitmeye başladı. Bu sırada kendisini izleyen özel bir ekipten habersiz olan Oktar, o bölgeden ayrılarak Sarıyer istikametine geri döndü. Polis, Oktar'ın ne yapacağını Sarıyer'e kadar izledi. Sarıyer'de villası olduğu belirlenen Oktar'a operasyon düzenlendi ve Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

İKİ ARABA 1 TEKNE

Operasyon sonrası Oktar'ın bu güzergahlarını inceleyen polis, önemli detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre; Oktar, herhangi bir polis baskınında 3 kaçış planını hazırlamıştı.

İddialara göre Oktar, kendisi için önemli yer olan Kandilli'deki villanın önünde özel bir araba bekletti. Bu arabanın özelliği, polis tarafından tespit edilmemesi için yeni ve hiç kullanılmamış bir araba olmasıydı. İkinci kaçış noktası Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulunuyordu. Yine bu teknede deşifre edilmemesi için hiç kullanılmamıştı. Son kaçış noktası ise Sarıyer'deki villasında bekleyen ikinci aracıydı. İddialara göre, Oktar, 2 araç ve tekne için 24 saat şoför ve kaptan bulunduruyordu. Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konuldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 08:25