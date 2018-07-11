Adnan Oktar'ın evinden adeta cephanelik çıktı

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İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Bütün mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Oktar hakkında, çocuğa yönelik cinsel istismardan, casusluğa ve örgüt liderliğine varan ciddi suçlamalar var.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Adnan Oktar'ın evine düzenledikleri operasyonda adeta bir cephanelik ele geçirdi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek bu silahlara ait ile çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip bulundu.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çok sayıdaki tarihi eserin Oktar'ın Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda bulunduğu belirtildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 19:34