AK Parti'de yeni grup başkanı ve meclis başkan vekili belli oldu

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AK Parti'de yeni dönemde görev alacak Grup Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri belli oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi. Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ

AK Parti grup başkanvekilliklerine, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan seçildi.

Mehmet Muş ve Bülent Turan yerini koruyan iki isim oldu.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 13:54