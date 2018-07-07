AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Yıldırım

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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı son Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım'ın ismi uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.

SEÇİM 12 TEMMUZ'DA



TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak ve 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

AK Parti'nin daha önceki Meclis Başkanı adaylarını hukukçu kökenli vekillerden tercih ediyordu. Binali Yıldırım tercihi ile AK Parti'nin hukukçu tercihi de değişmiş oldu. Yıldırım mühendislik mezunu.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 16:57