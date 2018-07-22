Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret eden kadın tutuklandı

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Anıtkanbir'de Mustafa Kemal'e hakaret eden Safiye İnci isimli kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Safiye İnci, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin, İnci'nin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

Savcılık, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerin ardından harekete geçmiş ve Safiye İnci dün gözaltına alınmıştı.

BASIN SUÇLARI BÜROSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara'da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Mustafa Kemal'e Anıtkabir'de hakaret eden Safiye İnci'nin tutuklanmasına karar verdi.





Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 15:29