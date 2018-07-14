Bahçeli'den İnce ve Akşener'e: Zavalılar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı açıklamada, "HDP için 'Kürt siyasi hareketi' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile apolet tartışmasından pişman olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "zavallılar" ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

"Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır."

Meral Akşener ve Muharrem İnce'ye sert eleştiriler

"Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur." şeklinde konuştu.

Bahçeli "Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

"Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Biz lafa değil icraata bakarız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır. Biz lafa değil icraata bakarız."

Terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifi hakkında Bahçeli, "Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Af konusu gündemimizdedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

"Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz."

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 15:08