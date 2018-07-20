Bakırköy'deki CNR Fuar Merkezi'nde yangın

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İstanbul Bakırköy'de bulunan CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangının hasara neden olduğu bildirildi.

Tesisin stant bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dolayısıyla atölye ve çevresini yoğun duman kapladı.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan fuar çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 08:40