Başkan Erdoğan bedelli askerlik için ilk kez tarih verdi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin ilk kez tarih verdi.

Tayyip Erdoğan, düzenlemenin yeni yasama yılı başlangıcı olan ekim ayında açıklanabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Ne kadar kişiyi kapsayacak?, hangi yaş grupları arasında olacak?, ücret ne kadar olacak?, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz.

Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN F-35 ALIMI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı.

Münbiç konusunda anlaşmanın planlandığı şekilde ilerlediğini belirten erdoğan, F-35'ler konusunda ise Trump'ın yaptırıma karşı olduğunu söyledi.

"Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi. “Konuyla ilgili olarak gerekli talimatları verdim” dedi. Beyaz Saray, Kongre’ye mektup gönderdi. Yaptırıma karşı olduğunu bildirdi."

KUR BASKISININ EKONOMİYE ETKİSİ

Erdoğan'a döviz kurlarındaki yükselişin ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı da soruldu.

"Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır."

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 12:54