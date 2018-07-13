Başkan Erdoğan'ın yeni kabine ile ilk toplantısı bugün

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından bugün, yeni sistemin geçen hafta açıklanan "Cumhurbaşkanlığı kabinesi"yle ilk toplantısını Beştepe'de yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve 12 isim ilk kez kabine toplantısında hazır bulunacak

Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 12 isim ilk kez kabine toplantısında hazır bulunacak. Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camii'nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak.

Bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçireceği projeler görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında, "İlk 100 gün", "İkinci 100 gün" ve "6 aylık" olmak üzere üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni dönem ele alınacak, bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçireceği projeler görüşülecek. Erdoğan'ın sık sık vurgu yaptığı bürokrasinin azaltılmasına dair atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Yeni kabineye ilk mesajını, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından veren Erdoğan, "bürokrasi yerine hizmet üreten bir devlet yapısının oluşturulması" vurgusu yapmıştı.