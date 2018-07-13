Başkan Erdoğan'dan 1. Meclis'te mesajlar

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz." dedi.

"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.

Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.

Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir."

"Hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız"

Başkan Erdoğan, "Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız." dedi.

Erdoğan, "Büyük Türkiye'yi beraber inşa etmek için atacak daha çok adımımız var. Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan beraber kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. İnşallah bundan sonra yeni zafer marşları yazacağız." ifadesini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 15:52