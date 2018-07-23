Bedelli askerlikte kritik gün

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iki önemli düzenleme için mesai yapacak. Bedelli askerlik teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. OHAL sonrası dönemde terörle mücadele için hazırlanan kanun teklifi bugün Genel Kurul gündemine gelecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak bedelli askerlik teklifine göre, 31 aralık 1993'den önce doğanlar, 15 bin lira karşılığında düzenlemeden faydalanabilecek. Teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitimi de bulunuyor. Tartışmalara neden olan bu maddede, değişiklik yapılıp yapılmayacağı Meclis sürecinde netleşecek.

Meclis Genel Kurulu ise, Olağanüstü Hal sonrası terörle mücadele için bazı kanunlarda değişiklik getiren teklifi görüşecek. 26 maddelik teklifle, valilerin yetkileri artırılıyor.

Meclis tatile…

Meclis, bugün başlayacağı bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi çalışmaların tamamlanmaması halinde, ara vermeden hafta sonu da çalışacak. TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek. AK Parti TBMM Grup Toplantısı, 24 Temmuz Salı günü Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 08:24