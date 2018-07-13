Bosna Hersek ve Sırbistan'da '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü kapsamında Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj şehrinde anma programı düzenledi.

Kakanj Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle gerçekleşen anma programında, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan video gösterimi yapıldı.

Kakanj Kültür Evi'ndeki anma programında konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, başarısız hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Bosna Hersek'te çok sayıda etkinlik düzenleneceğini belirterek, "Bu akşam bu hain darbe girişimini hatırlamak, unutmamak ve bunun izlerini hep beraber silmek ve bir anlamda dayanışma göstermek adına Kakanj'da bir araya geldik." dedi.

Bosna Herseklilerin iki yıl önce 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yanında olduğunu ve uyumadığını anımsatan Koç, "Bugün de gösterdi ki her zaman demokrasi ve halkın iradesi kazanır. Bugün burada berabersek aslında o gece şehit ve gazi olanların gösterdiği kahramanlıkla, demokrasimize sahip çıkmakla oldu." diye konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da hain darbe girişimiyle Türkiye'nin özgürlük ve demokrasisine kastedildiğini vurgulayarak, "FETÖ tarafından yapılan bu darbe girişimini cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa dökülen halk başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin bütün dünyaya duyurulması noktasında farklı ülkelerde fotoğraf sergisi, video gösterimi, fidan dikimi ve panel gibi etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Alımcı, "Bugün burada Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen vatandaşlara 15 Temmuz'u hem fotoğraf sergisi hem de video gösterimiyle anlatmaya çalıştık." dedi.

Kakanj Belediye Başkanı Nermin Mandra ise Bosna Herseklilerin hayatında dost ve dostluk kavramlarının önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Türkiye ve Türk halkı bizim dostumuzdur. Onlar bizim mutluluğumuza seviniyor, zor zamanlarımızda yardımcı oluyor. Biz de onların başarılarına seviniyor ve iki yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. 15 Temmuz şehitlerini saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kakanj'daki fotoğraf sergisi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sırbistan'da '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

Bu arada Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Novi Sad Belediyesi iş birliğinde organize edilen sergi açılışına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic ve TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Program açılışında konuşan Bilgiç, darbe girişiminin yaşandığı gece demokrasiyi savunmaya çalışan 251 insanın hayatını kayubettiğini, yaklaşık 2 bin insanın da yaralandığını anımsatarak, söz konusu sergideki fotoğraflarda o gece yaşananların görülebileceğini kaydetti.

Darbe kalkışmasının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yapan Bilgiç, darbe baş planlayıcısı olan Fetullah Gülen'in emirlerine göre Türk parlamentosu, Cumhurbaşkanlığı kompleksi, polis binaları ve istihbarat teşkilatının bombalandığının ve çok sayıda masum insanı yaralama ve öldürmeye kalkışıldığının altını çizdi.

"Sırbistan Türkiye'ye açık ve tam destek veriyor"

Bilgiç, FETÖ terör örgütüne karşı dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu terörist örgütü durdurmak için gerekli bütün tedbirleri alan Sırbistan makamlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bilgiç, darbeye karşı Türkiye'nin yanında durması ve bu konuda Türkiye'ye desteklerinden dolayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Vucevic de söz konusu serginin Türkiye ile Sırbistan arasında var olan dostluğu pekiştirdiğini belirterek, Sırbistan'ın Türkiye'ye açık ve tam destek verdiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğunu kaydeden Vucevic, Sırbistan ve Balkanlar'ın istikrarında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu belirtti.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat ise sergiye katkı sağladıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarının da yer aldığı Novi Sad Kültür Merkezi'ndeki sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.