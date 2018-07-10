Bu görüntü Antalya'dan değil Kato'dan

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Yıllarca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, yaylalardan geçen derelerde yüzmeye başladı.

Huzuru özlemiştik

Kato Dağı'nda bulunan Faraşin Yaylasında kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapan gençler, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Yeşilöz Deresi'nde yüzen gençlerden Emin Dereli, “Huzuru özlemiştik. Hafta içi stresini, hafta sonu Faraşin'e çıkarak atıyoruz. Burada piknikler yapıp, Yeşilöz Deresi'nde de yüzüyoruz. Huzur ve güvenin sağlanmasının ardından Kato Dağı'nın turizme açılmasını umut ediyoruz. Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi haline geleceğine eminiz. Buradaki doğa hiçbir yerde yok” diye konuştu.