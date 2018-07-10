Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi anısına madeni para bastırıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek yemin etti.

Yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Beştepe'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapıldı.

Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

Beştepe'de görevli birlikte yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağladığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende misafirlere darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.