Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu,
Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak,
Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç,
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen atandı.