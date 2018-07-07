Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin 2. KHK da yayımlandı |TIKLA

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni sisteme uyum için işaret ettiği son KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir çok kanunda 218 değişiklik yapan KHK'da önemli düzenlemelere yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 19:41