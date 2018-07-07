Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin 2. KHK da yayımlandı |TIKLA

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni sisteme uyum için işaret ettiği son KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir çok kanunda 218 değişiklik yapan KHK'da önemli düzenlemelere yer verildi.
- KHK/700: Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname