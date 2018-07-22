banner15

Danıştay'dan sözlü sınavlarla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, sözlü sınav sorularını tutanağa yazmayan ve her bir soruya verilen cevabın üyelerce nasıl değerlendirildiği belirtilmeden yapılan sınavı iptal etti

Danıştay'dan sözlü sınavlarla ilgili önemli karar

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan sözlü sınav uygulamasında bir aday 56,25 puan takdir edilerek başarısız sayıldı. Açılan davada idare mahkemesi, kurumu haklı buldu. 

Ancak temyizde, Danıştay 12. Dairesi, üyelerin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmemesi, sözlü sınav sorularının ve her bir soruya üyeler tarafından verilen notların tutanağa bağlanmamış olması nedeniyle, nesnel bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığına karar verdi ve sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bedellide 28 gün şartı için gözler Başkan Erdoğan'da
Bedellide 28 gün şartı için gözler Başkan Erdoğan'da
  1. Genel

banner10

banner12