Ebru Özkan, İsrail'de prangayla hakim karşısına çıkarıldı!

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Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın dünkü duruşmasından ilk görüntüleri yayınlandı.

TERÖRİST MUAMELESİ YAPTILAR

Ebru Özkan'a adeta bir teröristmiş gibi davranan İsrail askerleri tarafından elleri ve ayaklarından kelepçelendiği görüldü. Görüntülerde, Ebru Özkan'ın rahat olduğu ve göz ifadeleriyle İsrail güçlerini adeta ezdiği de dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN KARAR VERİLECEK

Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, iddianamede Özkan’a, “Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve ‘düşman bir tarafın’ gönderdiği parayı ülkeye sokmak” şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltildiğini söyledi. Müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirten Hamayse, mahkemenin savcılığın hazırladığı iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan’ın gözaltı süresini bir gün daha uzattığını aktardı.

CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerinin de dünkü duruşmada hazır bulunduğunu ifade eden Hamayse, Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi’nde tutuklu olan Özkan’ın kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında bulunan Celme (Kişon) Hapishanesi’ne nakledildiğini sözlerine ekledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İşgalci İsrail’in Türk vatandaşlarının Kudüs’e gitmesini engellemek için yaptığı hukukdışı işlemler sürüyor.

8 Haziran tarihinde turistik gezi amaçlı Kudüs’e giden ve 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek üzere Ben Gorion Havalimanı’na gelen Ebru Özkan’ın 16.35 uçağına İsrail güvenlik güçleri tarafından binmesine izin verilmemişti. 24 saati aşkın süre boyunca kendisinden haber alınmayan Özkan için Türk Büyükelçiliği devreye girerken, ailesine ise ‘güvenlik gerekçesiyle’ İsrail’de tutulduğu bilgisi verilmişti.

Özkan'ın ailesi sosyal medya üzerinden #freeEbruOzkan etiketiyle hukuksuzluğu tüm Türkiye'ye duyurdu. İsrail'e çok sayıda vatandaş tepki gösterirken, tutukluluğuna ilişkin net bir sonuç alınamadı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:26