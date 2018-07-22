Hakkari'deki operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.