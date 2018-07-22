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Hakkari'deki operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Hakkari'deki operasyonda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

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